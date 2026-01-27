Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor - Son Dakika
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Mourinho Rafa\'nın ardından Fenerbahçe\'nin yıldızını da yanına alıyor
27.01.2026 14:32
Mourinho Rafa\'nın ardından Fenerbahçe\'nin yıldızını da yanına alıyor
Haber Videosu

Benfica'nın, Rafa Silva'dan sonra Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'i de kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, Brezilyalı futbolcunun Jose Mourinho ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, ayrılabilecek isimler de gündeme gelmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte bu isimlerden birinin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred olduğu öne sürüldü.

MOURINHO FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Benfica, bu kez Fenerbahçe forması giyen Fred'i transfer listesine aldı. Portekiz ekibini çalıştıran Jose Mourinho'nun, daha önce birlikte çalıştığı Brezilyalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ve kulübün ilgisinin her geçen gün arttığı belirtildi.

Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

FRED'DEN YEŞİL IŞIK

Haberde, 32 yaşındaki Fred'in de Benfica'da forma giymeye sıcak baktığı ve Jose Mourinho ile yeniden çalışmaya olumlu yaklaştığı ifade edildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu transfere kapıyı kapatmadığı aktarıldı.

Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred'in geleceğiyle ilgili kararın, transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleşmesi bekleniyor.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Rafa Silva, Benfica, Spor

Son Dakika Spor Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Hadi bakalım umarım olur 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor - Son Dakika
