Mourinho: Şampiyonlar Ligi'ne Hazırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mourinho: Şampiyonlar Ligi'ne Hazırım

12.08.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mourinho, Feyenoord'u 5-2 yenip tura geçtiklerini, Şampiyonlar Ligi için hazır olduklarını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçının ardından iyi olan tarafın tur atladığını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'ne hazırım" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Feyenoord'a karşı 2. maçları kariyerinde her zaman kazandığının hatırlatılması üzerine Mourinho, "Feyenoord'la ilgili şunu söyleyebilirim, bu tamamen bir tesadüf. Rotterdam'da hiçbir maçı kazanamadım. Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile kazanamadım. Ama turların hep ikinci maçını kazanıp tur atlamayı başardım. Aynı zamanda onlara karşı Konferans Ligi finalinde kupa kazandım. Hep iyi takımları oldu. İyi teknik adamları oldu. Bir felsefeleri oldu. Sahada ne yaptığını bilen takımları oldu. Çok iyi scout ekibi var. Kimsenin bilmediği oyuncuları alıyorlar. Sahadaki 3 Japon iyi seviyede oyuncular" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi yorumu

Şampiyonlar Ligi'ne bakış açısına yönelik soruya Jose Mourinho, "Benim sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben Şampiyonlar Ligi takımı değil derken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek takım değil dedim. Eğer lig aşamasına kalırsak, bu konuda beni kimse beni yadırgamaz diye düşünüyorum. Ama Avrupa Ligi kazanabileceğimiz bir turnuva. Geçen sene penaltılarla elendik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliriz. Pek çok takımı yenebiliriz. Önümüzde dev bir takıma karşı oynayacağız. Takımı kuvvetlendirmek için çok para harcadılar. İlk maçın keyfini çıkartalım sonra neler olacağına bakacağız" diye konuştu.

"İyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum"

Hollanda takımlarına karşı üstünlüğünün hatırlatılması üzerine Portekizli teknik adam, bugünkü maçın belirleyici durumunu şöyle aktardı:

"Geçen sezona kıyasla, belirleyici olan taraftarlarımızdı. Eğer geçen sezon olsa bu durum farklı olurdu. Genel sonuç 3-1'e düştüğü anda bile pozitif durum vardı. İlk gol saçmalıktı. Sonrasında İrfan'ın karşı karşıya yaptığı çok önemli kurtarışı oldu, 2-2 olabilirdi. Oyuncularımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Feyenoord'da forvet oyuncuları çok agresifti, orta saha oyuncuları çok çalıştılar. Bizim de bugün 2. golde daha sağlam olmamız gerekiyordu. Yemememiz gerekiyordu. Takım çok yorgun. Henüz sezon başındayız. Rotterdam'daki maçta mağlubiyetten daha fazlasını hak etmiştik. Genel olarak baktığınızda daha iyi olan tarafın tur atladığını düşünüyorum."

"Şampiyonlar Ligi'ne hazırım"

Kendisinin ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne hazır olup olmadığının sorulması üzerine Mourinho, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde 150 maç oynadım. Evet ben hazırım. Elimizdeki oyuncuların bazıları oynamadı. Dolayısıyla hazırız. Hem prestij hem ekonomik anlamında. Oraya gidebilmemiz için büyük takımlara karşı oynamamız gerekiyor. Play-off kolay olmayacak. Benfica da mutlu değildir. Bizim daha güçlü olduğumuzu kolay olmayacağını biliyorlar. Ben istiyorum, taraftarlar istiyor, oyuncular istiyor, yönetim istiyor. Kadro olarak elimizde ne varsa o. Muhtemel de Benfica maçında bu oyuncular olacak. Göztepe maçında Cengiz, Mimovic gibi oyuncular olacak. Güçlü bir aileyiz. Kamptan beri hissediyoruz. Temiz bir soyunma odamız var. 1-2 oyuncu katabilirsek iyi olur. Oyuncu katamazsak da bunun için ağlamayacağız. Eksik bir şeyler var ama olmazsa bir problem olmaz" dedi.

"Benfica maçlarını elimizdeki kadroyla oynayacağız"

"Yönetimden transfer beklentiniz var mı?" sorusuna Mourinho, "Böyle bir şey beklemiyorum. Bu konuda da endişelenmiyorum. Tek odağım Göztepe maçı. Sonrasında Benfica maçı. Bu maçları elimizdeki kadroyla oynayacağız. Olursa benim için sürpriz olur. Birinden SMS beklemiyorum. Atmosfer olarak evet, oyuncuların da sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Taraftarlar da aptal değil, görüyorlar. Elinden geleni yaptığınız zaman onlar da karşılığını veriyorlar" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Feyenoord, Hollanda, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho: Şampiyonlar Ligi'ne Hazırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü

21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:49
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
09:44
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:33
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
09:19
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
09:16
Türkiye’nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
09:10
Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 23:29:19. #7.11#
SON DAKİKA: Mourinho: Şampiyonlar Ligi'ne Hazırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.