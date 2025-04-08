Mourinho ve Acun Ilıcalı Galatasaray maçından sonra gece yarısı konuşmuş - Son Dakika
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Mourinho ve Acun Ilıcalı Galatasaray maçından sonra gece yarısı konuşmuş

Mourinho ve Acun Ilıcalı Galatasaray maçından sonra gece yarısı konuşmuş

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenildiği maçın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ile Asbaşkan Acun Ilıcalı bir araya geldi. İkili, takımdaki sorunları ve çözüm yollarını konuştu. Mourinho, bazı oyuncuların fiziksel ve mental olarak yıprandığını belirtti ve köklü değişiklikler yapmayı planladığını aktardı. Ilıcalı ise Mourinho'ya tam destek vererek, ''Ne gerekiyorsa yap'' dedi.

08.04.2025 11:42
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Fenerbahçe'nin kupada Galatasaray'a yenildiği maçın ardından Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho bir araya gelerek takımda sorunları konuştu.

"TAKIMDAKİ SORUN NE HOCAM?"

Gece yarısı yapılan görüşmede Ilıcalı, "Takımdaki sorun ne?" sorusunu yöneltti. Mourinho ise yoğun maç trafiği nedeniyle bazı oyuncuların fiziksel ve mental olarak yıprandığını belirtti. Bu yıpranmışlığın takımı olumsuz etkilediğini ifade eden Portekizli teknik adam, köklü değişiklikler yapmayı planladığını aktardı.

Mourinho, başta Talisca ve En Nesyri olmak üzere Kostic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf ve sezonun dikkat çeken isimlerinden Oğuz Aydın'ı kadroda düşünmediğini belirtti. Bu kararlar riskliydi; özellikle takım Trabzonspor maçını kaybederse ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalınabilirdi.

"NE GEREKİYORSA YAP HOCAM"

Ancak bu noktada devreye Acun Ilıcalı girdi. Mourinho'ya, "Ne gerekiyorsa yap hocam. Başkan Ali Koç ve ben sonuna kadar arkandayız. Tüm eleştirileri göğüsleriz" diyerek tam destek verdi. Bu güvenin ardından Mourinho, planladığı değişiklikleri hayata geçirdi. 3'lü savunma sisteminden vazgeçerek 4'lü savunmaya geçti.

YAPILAN HAMLELER SONUÇ VERDİ

Yapılan bu radikal hamleler sonuç verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrılarak sezonun en kritik galibiyetlerinden birini elde etti. Bu zaferle birlikte sarı-lacivertliler, hem moral kazandı hem de şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde tutundu.

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho ve Acun Ilıcalı Galatasaray maçından sonra gece yarısı konuşmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Akay kayhan:
    bu destekten sonra Trabzon öndeyken fb bitmişken kendi var’larının verdiği haksız penaltıyla ts yi yendiler. yoksa mortinyo normal yollardan ts yi yenemezdi 2 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Peki Trabzon maçının 2. devresi ile ilgili neler döndü? onu da yazar mısınız? 3 0 Yanıtla
  • 9ntc6dm9d7:
    acunda lolipop 2 0 Yanıtla
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