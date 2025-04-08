Mourinho ve Acun Ilıcalı Galatasaray maçından sonra gece yarısı konuşmuş

Fenerbahçe'nin kupada Galatasaray'a yenildiği maçın ardından Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho bir araya gelerek takımda sorunları konuştu.

"TAKIMDAKİ SORUN NE HOCAM?"

Gece yarısı yapılan görüşmede Ilıcalı, "Takımdaki sorun ne?" sorusunu yöneltti. Mourinho ise yoğun maç trafiği nedeniyle bazı oyuncuların fiziksel ve mental olarak yıprandığını belirtti. Bu yıpranmışlığın takımı olumsuz etkilediğini ifade eden Portekizli teknik adam, köklü değişiklikler yapmayı planladığını aktardı.

Mourinho, başta Talisca ve En Nesyri olmak üzere Kostic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf ve sezonun dikkat çeken isimlerinden Oğuz Aydın'ı kadroda düşünmediğini belirtti. Bu kararlar riskliydi; özellikle takım Trabzonspor maçını kaybederse ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalınabilirdi.

"NE GEREKİYORSA YAP HOCAM"

Ancak bu noktada devreye Acun Ilıcalı girdi. Mourinho'ya, "Ne gerekiyorsa yap hocam. Başkan Ali Koç ve ben sonuna kadar arkandayız. Tüm eleştirileri göğüsleriz" diyerek tam destek verdi. Bu güvenin ardından Mourinho, planladığı değişiklikleri hayata geçirdi. 3'lü savunma sisteminden vazgeçerek 4'lü savunmaya geçti.

YAPILAN HAMLELER SONUÇ VERDİ

Yapılan bu radikal hamleler sonuç verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahadan galip ayrılarak sezonun en kritik galibiyetlerinden birini elde etti. Bu zaferle birlikte sarı-lacivertliler, hem moral kazandı hem de şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde tutundu.