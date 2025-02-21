Mourinho, Yabancı Hakem Kararından Mutlu - Son Dakika
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Mourinho, Yabancı Hakem Kararından Mutlu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, Galatasaray derbisindeki yabancı hakem kararını olumlu buldu.

21.02.2025 02:46
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle 2-2 berabere kalarak adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde alınan yabancı hakem kararının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Karar verildi mi ' Üst düzey bir hakem mi ' Eğer karar verildiyse ve üst düzey bir Avrupalı hakem yönetecekse hem güvenirlilik açısından hem de maçın imajı açısından bu önemli. Bu karardan mutluyum. Ben kazanmayı seven bir teknik direktörüm ama her şeyden önce bazen öyle görünmesem de fair-play insanıyım. Bu karardan mutluyum. Biz de rakibimiz de bu maçı kazanmak istiyoruz. Umarım büyük bir futbol maçı olur." ifadelerini kullandı.

Son 16 turunda gönlünden geçen takım sorusuna ise Mourinho, "Olympiakos'a uçuş süresi daha kısa o yüzden onlar olabilir ama İskoçya'ya da gitmemiz gerekirse gideriz. Harika bir stadyumları var. Bizlere fark etmiyor. İstanbul'da oynayacağımız ilk maçta da rakibimizin kim olduğu fark etmiyor. Fred orada önemli eksik olacak bizim için. Şimdi Avrupa Ligi'ni unutacağız." yanıtını verdi.

Maçın durmasına da değinen Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olay ilk olduğunda ne olduğunu bilmiyorduk. İçeri girince hakem bana ne olduğunu söyledi. O ana kadar işler çok iyi gidiyordu. Daha sonra oyun en iyi olduğumuz anda durdu ki bu rakibimize yaradı. Hakem ve rakip teknik direktör güvenlikle ilgili sorun olduğunu söyledi. Benim endişelendiğim konu sakatlıkların olmasıydı çünkü ısınma yapamıyorduk. Hakemden sahaya çıkınca ısınma için süre istemiştim. Bunun dışında güzel maç oldu. Üst düzey bir hakem yönetti ve maç boyu kontrolü elinde tuttu. Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi destekledi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho, Yabancı Hakem Kararından Mutlu - Son Dakika

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