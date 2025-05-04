Mourinho: Yönetime Saygım Sonsuz

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Eğer çok iyi olduğum konu varsa o da yönetime gösterdiğim saygıdır" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında düşüncelerini aktaran Jose Mourinho, "Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Eğer çok iyi olduğum konu varsa o da yönetime gösterdiğim saygıdır. Reaksiyonlar hakkında ise, bunları normal karşılıyorum. İşler beklendiği gibi olmayınca bu tarz tepkiler olabiliyor. Ben de eleştirel olmayacağım. Türk futbolunda bu var, bu konu hakkında yorum yapmayacağım" dedi. Önümüzdeki sene için konuşmayacağım çünkü bu durumlar iç meselemiz ve medyada konuşulmaz. Başkanımız ve yönetimimize saygı duyuyorum ve kamuda bu konu hakkında konuşmayacağım. Reaksiyonları normal karşılıyorum çünkü işler yolunda gitmeyince reaksiyon göstermeleri çok normal. Bu konuda yorum yapamam" dedi.

Ligde kalan 4 maç ve Galatasaray ile ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Ben onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca söylediklerimden bir kelime bir değişmedi. Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Baş etmesi çok zor. Bu kaliteden ve istekten çok daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyorlar. İstedikleri şeyi başarmayı imkansız olduğunu biliyorlar. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini sahada veriyorlar. Bugün bireysel bazı performanslar iyi değildi. Oyuncularım bugün sahada her şeyi verdiler. Maçın hayal kırıklığı da vardı. Oyuncularım bugün sahada ortaya koyduğu kalite değil ama ellerinden geleni yaptıkları için dokunulmaz. Bugün oynadığımız maç belirleyici olarak herhangi bir şey değildi. Yine ligi 2. bitirecektik. Bizim lehimize olması gereken çok net penaltı. Sezon boyunca bizim ceza sahamızda olunca penaltı verildi. En-Nesyri'nin verilmeyen penaltısı bu işin sadece bir puzzle'ı. Kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Rakibimiz de puan alabilmek için yeterli derecede yapmaya çalıştı. Kalemizi bulan 1 şut yok. Maçı kazanacak yeterli pozisyon bulduk diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş teknik direktörü hakkında yaptığı yorumda, "Ole zaten birkaç aydır burada. Yeteri kadar tecrübeye ve zekaya sahip. Maçtan önce normal şeyler konuştuk. Maçtan sonra da aynı şekilde. İkimizin de yeteri kadar tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onun bugün derbi galibiyeti sonrası bulutların üzerinde, benim ise cehennemde hissetmeme gerek yok. Birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimizi de sevdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.