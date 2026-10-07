Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe - Son Dakika
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Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

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Mourinho\'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
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Atletico Madrid yenilgisiyle Barcelona'nın 6 puan gerisine düşen Real Madrid'de Jose Mourinho'yu kritik bir dönem bekliyor. Portekizli teknik adamın çözmesi gereken konuların başında Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi yıldızları aynı oyun düzeninde buluşturmak, orta sahadaki dengeyi sağlamak ve savunmadaki sorunları gidermek geliyor.

Real Madrid, üç haftalık milli aranın ardından cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da Villarreal'i ağırlayacak. Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun çözmesi gereken sorunlar yalnızca bu karşılaşmayla sınırlı değil.

Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Son maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Real Madrid, üst üste iki sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü.

Eflatun-beyazlılar, lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 güne sığacak 5 karşılaşmaya çıkacak. Bu serinin son durağı ise 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da oynanacak sezonun ilk El Clasico'su olacak.

Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

YILDIZLARI AYNI DÜZENDE BULUŞTURMASI GEREKİYOR

Atletico Madrid karşısında alınan yenilgi, Real Madrid'in farklı bölgelerde yaşadığı sorunları yeniden ortaya çıkardı. Hücum hattı etkisiz kalırken orta saha rakibin sayısal üstünlüğüne karşılık veremedi. Savunma ise Atletico'nun organize oyununa direnmekte zorlandı. Mourinho'nun önündeki en önemli konulardan biri Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior'u takımın dengesini bozmadan birlikte kullanabilmek.

Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

VINICIUS İÇİN KRİTİK KARAR

Performansı en fazla tartışılan isimlerden biri Vinicius Junior oldu. Brezilyalı futbolcu, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada yalnızca 1 gol kaydetti. Mourinho kamuoyu önünde oyuncusuna destek verirken, Vinicius'un bir süre yedek bırakılması da seçenekler arasında bulunuyor.

Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

ARDA GÜLER DENKLEMİN MERKEZİNDE

Real Madrid, Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılıklarının ardından orta sahada fiziksel güç ile oyun kontrolünü bir arada sağlayacak düzeni arıyor.

Mourinho'nun 4-2-3-1 sisteminde Federico Valverde merkez hattının önemli isimlerinden biri olurken, sakatlığını geride bırakan Aurelien Tchouameni de seçenekler arasında bulunuyor. Takımın bu sezon en etkili yaratıcı oyuncularından biri olan Arda Güler ise çoğunlukla santrforun arkasındaki üçlü hattın sağında görev yapıyor. Arda Güler veya Bernardo Silva'nın Tchouameni ile merkezde kullanılması, Real Madrid'in topa sahip olduğu bölümlerde kontrolünü artırabilecek seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak bu tercihin topsuz oyundaki direnci azaltma ihtimali de bulunuyor.

Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

SAVUNMADA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Real Madrid, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmanın yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi. Savunmadaki sakatlıklar ve sürekli değişen oyuncular da Mourinho'nun işini zorlaştırıyor. Eder Militao ile Ferland Mendy'nin uzun süreli eksikliklerine, milli takım arasında kaval kemiğinden ameliyat olan Raul Asencio da eklendi.

Ibrahima Konate'nin milli takımda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Villarreal karşısındaki durumu belirsizliğini korurken, Dean Huijsen ise Atletico Madrid maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı.

Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

BELLINGHAM'IN ROLÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Mourinho'nun mevcut 4-2-3-1 sisteminden 4-3-3 veya 3-4-3'e geçmesi de ihtimaller arasında bulunuyor. Ancak Jude Bellingham'ın mevcut sistemde 10 numara pozisyonunda önemli bir rol üstlenmesi, Mourinho'nun olası sistem değişikliğinde çözmesi gereken konulardan biri olacak.

MBAPPE DE TARTIŞMALARIN ORTASINDA

Kylian Mbappe'nin milli takım arasındaki görüntüleri de dikkat çekti. Dizindeki sakatlık nedeniyle Fransa kampından erken ayrılan yıldız futbolcunun partneriyle Paris'te görülmesi bazı taraftarların tepkisini çekti. Mbappe'nin daha sonra bisiklet üzerinde yaptığı paylaşım da gündeme geldi. Mourinho'nun daha önce oyuncularının bisiklete binmesini tercih etmediğini söylemesi yeniden hatırlandı.

Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

MOURINHO'NUN OTORİTE SINAVI

Real Madrid'e dönen 63 yaşındaki Mourinho, önündeki yoğun fikstürde hem sonuç almak hem de yıldızlarla dolu kadrosundaki dengeyi sağlamak zorunda. Portekizli teknik adamın büyük yıldızlardan birini yedek bırakması veya önemli bir taktik değişikliğe gitmesi de gündemdeki seçenekler arasında.

EL CLASICO DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Real Madrid'i bekleyen kritik serinin sonunda Barcelona deplasmanında oynanacak El Clasico bulunuyor. Önündeki karşılaşmalarda yakalanacak güçlü bir seri ve Barcelona karşısında alınacak galibiyet, Real Madrid açısından tabloyu değiştirebilir. Aksi sonuçlar ise Mourinho üzerindeki baskının daha da artmasına neden olabilir.

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SON DAKİKA: Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe - Son Dakika
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