Muaythai Çalıştayı Kayseri'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muaythai Çalıştayı Kayseri'de Gerçekleşti

Muaythai Çalıştayı Kayseri\'de Gerçekleşti

Kayseri'de Muaythai Vize Semineri ve Strateji Çalıştayı, federasyon başkanının katılımıyla yapıldı.

21.01.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muaythai İç Anadolu Bölgesi Vize Semineri ve Strateji Çalıştayı, Federasyon Başkanı Hasan Yıldız'ın katılımı ile Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kayseri'de gerçekleştirilen Muaythai İç Anadolu Bölgesi Vize Semineri ve Strateji Çalıştayı'na Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Başkan Yardımcısı Korkmaz Atalay, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Erdoğan Aydın, federasyon yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve uluslararası hakemler ile milli takım ve İç Anadolu bölgesi antrenörleri katıldı. Çalıştayda 2025 yılı faaliyetleri ve projeler değerlendirmesi konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, çalıştay ile ilgili verdiği bilgilerde, "Son derece verimli bir çalışma oldu. Federasyon başkanımız Hasan Yıldız aynı zamanda Avrupa Muaythai başkanlığı görevini yürütüyor. Avrupa'da spor hareketliliğini bir Türk başkanın yürütmesi çok kıymetli. Federasyon başkanımıza, yönetime ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Türk sporcusunun uluslararası organizasyonlarda başarılı olabilmesi için bu gibi çalıştaylar çok önemli. Federasyon başkanımızın bilimsel çalışma ve değerlendirme konularında titiz çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İç Anadolu Bölgesi, Yerel Haberler, Hasan Yıldız, İç Anadolu, kayseri, Yaşam, Spor, Vize, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythai Çalıştayı Kayseri'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: Muaythai Çalıştayı Kayseri'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.