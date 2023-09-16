Mücadele nefes kesti! Juventus, Lazio'ya kabusu yaşattı - Son Dakika

Mücadele nefes kesti! Juventus, Lazio'ya kabusu yaşattı

Mücadele nefes kesti! Juventus, Lazio\'ya kabusu yaşattı
Son Güncelleme: 16.09.2023 18:56

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup etti. Juventus'un gollerini 10. ve 67. dakikalarda Dusan Vlahovic ile 26. dakikada Federico Chiesa attı. Lazio'nun tek golünü ise 64. dakikada Luis Alberto kaydetti.

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus, 3-1'lik skorla kazandı.

VLAHOVIC DOUBLE YAPTI

Juventus, 10. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Federico Chiesa, 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Lazio, 64. dakikada Luis Alberto'nun attığı golle durumu 2-1 yaptı. Juventus'ta ilk golü atan Vlahovic, bu kez 67'de sahneye çıktı. Juventus'un Sırp yıldızı Vlahovic, bu maçtaki golleriyle birlikte 4 haftada 4 gole ulaştı.

Mücadele nefes kesti! Juventus, Lazio'ya kabusu yaşattı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Juventus, 10 puana yükseldi. Lazio, 3 puanda kaldı. Juventus, ligde gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Monza'yı ağırlayacak.

Mücadele nefes kesti! Juventus, Lazio'ya kabusu yaşattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Allianz Stadyumu, İtalya Serie A, Juventus, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mücadele nefes kesti! Juventus, Lazio'ya kabusu yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mücadele nefes kesti! Juventus, Lazio'ya kabusu yaşattı - Son Dakika
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