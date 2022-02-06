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Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga - Son Dakika

Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga

06.02.2022 17:26

- Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Karaçulhaspor ile Yeşilüzümlüspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı.

- Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Karaçulhaspor ile Yeşilüzümlüspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı.

Karaçulha Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada iki takım kıyasıya mücadele etti. Müsabakayı, Yeşilüzümlüspor 1-0 kazandı. Bu skorla Muğla Süper Amatör Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Yeşilüzümlüspor futbolcuları sahada sevindiği sırada birkaç Karaçulhasporlu taraftar sahaya girdi. Bu sırada iki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale ettiği taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan arbedede yaralanan bazı futbolculara da sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Öte yandan sahaya giren taraftarlar, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga
Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga

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Karaçulha, Fethiye, Arbede, Muğla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fethiye'de amatör ligdeki futbol maçında kavga - Son Dakika Spor


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