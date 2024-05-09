Muğla'da 3. Ulusal Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da 3. Ulusal Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Muğla\'da 3. Ulusal Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 3. Ulusal Masa Tenisi Turnuvası başarıyla tamamlandı. Köyceğiz Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin her bölgesinden 270 veteran sporcu katıldı. Turnuva sonunda madalya ve kupa töreni yapıldı.

09.05.2024 20:20  Güncelleme: 21:47
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 3. Ulusal Masa Tenisi Turnuvası başarıyla tamamlandı.

Köyceğiz Spor Kulübü 3.Ulusal Masa Tenisi Turnuvası zevkli ve heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Türkiye'nin her bölgesinden toplam 270 veteran sporcu Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda iki gün boyunca mücadele verdi. Veteran Masa Tenisci Kaya Gülsün anısına düzenlenen turnuva sonunda madalya ve kupa töreni yapıldı.

Köyceğiz Spor Kulübü Başkanı Tarkan Öztürk, "Köyceğiz Spor Kulübü yönetimi olarak turnuvanın en iyi şekilde geçmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Turnuvaya katılan Veteran sporcular Köyceğiz'den memnun ayrıldılar. Turnuvanın baş mimarları Köyceğiz'den Masa Tenisi Veteran abilerimiz Ahmet Şahan, Mustafa Baydemir, Halis Bozdoğan, Osman Günal ile Bülent Doğan ve Şahidin Aydemir'e, İstanbul'dan Turnuva Organizatörü Sabri Metin İskit, Muğla'dan Başhakemlerimiz Muğla Masa Tenisi Hakem Kurulu Başkanı Tuncer Sarıyar ve Turgut Eroğlu, Ankara'dan Masa Tenisi Muhabiri Spor Yazarı Fatih Bacak ve Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve ekibi ile Köyceğiz Sportif ve Köyceğiz Akademi Spor Kulüplerinin genç sporcularının özverili çalışmaları sonucu turnuvamızı başarılı bir şekilde tamamladık. Turnuvamıza Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, destek vermiştir. Destekleri için çok teşekkür ederiz. Sponsor olan esnaflarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da 3. Ulusal Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika

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