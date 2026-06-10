Muğla'da Fenerbahçe Lokma Hayrı

Muğla'da Fenerbahçe taraftar grubu Kalbinde Fenerbahçe'yi Yaşatanlar (KFY) tarafından başkan Aziz Yıldırım adına düzenlenen lokma hayrında, taraftarlar ve vatandaşlar bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongre sürecinin ardından Muğla'nın Menteşe ilçesinde sarı-lacivertli camiayı bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. KFY Muğla, başkan Aziz Yıldırım şerefine lokma hayrı düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Fenerbahçe taraftarları ve Muğlalı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Kalbinde Fenerbahçe'yi Yaşatanlar Muğla İl Başkanı Niyazi Zaifoğlu, organizasyonun amacına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Muğla'da birlik ve beraberliği sağlamak için başkanımız Aziz Yıldırım'ın şerefine lokma döktürüyoruz. Kendisi bugün mazbatasını alıyor. Aziz Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyoruz"

Lokma hayrında hazırlanan lokmalar meydandaki vatandaşlara ikram edildi. - MUĞLA