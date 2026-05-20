Muğla\'da Futbol Etkinliği Güvenlik Nedeniyle Yarıda Kaldı

MUĞLA Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ve 2026 Muğla Gençlik Yılı çerçevesinde düzenlenen 'Şöhretler ve Gençler Karması Futbol Müsabakası', renkli görüntülere sahne oldu. Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve eski hakem Mutlu Çelik'in yönettiği karşılaşma, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle yarıda kaldı. Spor, sanat ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı özel maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarına geçilen müsabakada skor 4-4'e geldiğinde, sahaya giren vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle maçın hakemi Mutlu Çelik, güvenlik gerekçesiyle son penaltı vuruşunu kullandırmayarak karşılaşmayı tatil etti.

Maçta kırmızı takımda Muğla Valisi İdris Akbıyık, oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve şair Yılmaz Erdoğan, ADM Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Rodin Erdoğan, Ali Köstekli, Mehmet Erhan Berber, Suat Bozdemir, aktör ve eski futbolculardan Rıza Kocaoğlu, Şener Özbayraklı, Erkan Kolçak Köstendil yer aldı. Beyaz takımda ise Serkan Özsoy, Cihan Haspolatlı, Murat Akyüz, Selim Özer, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, Lamin Sanyang ve İlker Cömert yer aldı. Maç sonunda ünlülere baklava ikram edildi ve plaket takdim edildi.

VALİ AKBIYIK: GENÇLİĞİN ENERJİSİ TÜRKİYE'NİN GÜCÜ

Muğla Valisi İdris Akbıyık etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Öncelikle biz de kendimizi genç hissettiğimiz için mutlu ve heyecanlıyız. Muğla'da gururla, heyecanla, coşkuyla 19 Mayıs programlarını gerçekleştirdik. 2026 Muğla'da Gençlik Yılı. Aile Yılı'ndan Türkiye Yüzyılı'ndan esinlenerek yaptık. Her ay yüzlerce etkinliğimiz var. Amacımız gençliğe dikkat çekmek. Gençliğin farkında olduğumuzu tüm dünyaya göstermek ve onları önemsediğimizi duyurmak. Tabi gençlik bir taraftan azalırken, bir taraftan da büyük risk altında. Bağımlılık riski altında. Bizim programlarımızın birçoğunu Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor. Burada da Bayram ve Gençlik Yılı'nın bir faaliyeti olarak şöhretlerle Yılmaz Erdoğan, Ersin gibi yine birçok futbolcuyla gençler olarak maç yapacağız. Gençliğin enerjisi Türkiye'nin, Muğla'nın gücü diyoruz. Biz de bu vesileyle genç hissettiğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

YASİN ÇAM: İNŞALLAH DİĞER TÜM İŞLERİN HEPSİ MUĞLA'DA OLUR

Muğlalı oyuncu Yasin Çam, Muğla'dan gitmek istemediğini ve burada projeler yapmak istediğini belirterek, "Gençlik Yılı'nın Muğla'da ilan edilmesi çok güzel bir şey. Muğla'da olduğum için de enerjim değişti çok mutluyum. Geri de gidesim yok zaten. Hazır buradayken sahne de koydurtmuştum bir de Milas'a koydurdum. Bu maç teklifi gelince de hemen kabul ettim. İstanbul'a gitmek istemiyorum. İnşallah diğer tüm işlerin hepsi Muğla'da olur. Daha da gitmem buradan. Hoca beni kadroya almadı. Bu duruma sitemliyim. Sahaya girince de kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim Muğla için" diye konuştu.

ERSİN KORKUT: ESKİ FUTBOLCULARLA TEKRAR BULUŞMAK ÇOK GÜZEL

Oyuncu Ersin Korkut organizasyonun anlamlı olduğunu belirterek, "Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılında yine sayın valimizle burada oynamıştık. Organizasyon çok güzel. Eski futbolcularla tekrar burada buluşmak güzel" dedi.

Maçın hakemi Mutlu Çelik maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Güzel bir etkinlikti Kimin emeği varsa çok teşekkür ederiz. Gençlerimizin daha bilinçli olması, öğrenmeleri, geleceği görmeleri açısından çok çok güzel organizasyonlar bunlar. Ama daha düzenli yapabilirdik. Burada biraz güvenlik açısından onların sıkıntısını yaşadık. Biz de bu gençlerimizin heyecanına veriyoruz. Onlara canımız feda. Maçı ben bile anlayamadım ne olduğunu. Normal süresi 1-1 bitti. Penaltılarla 4-4 bitti ama baktık seyirci sahaya girince can güvenliğim açısından maçı tatil ettim"