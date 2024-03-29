Muğla\'da Okullar Arası Bisiklet Yarışı Gerçekleştirildi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan okullar arası bisiklet yarışı gerçekleştirildi.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet yarışına 150'den fazla sporcunun katıldığı yarışmada minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. Burada dereceye giren öğrenciler Muğla'yı Türkiye'de düzenlenecek okul yarışlarında yarışma hakkı kazanacak.
Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert" Okul sporları faaliyetleri çerçevesinde okullardaki bisiklet sporcuları ile okullar arası bisiklet il birinciliğimizi gerçekleştiriyoruz. 150'den fazla sporcunun katılımı var minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcularımız kıyasıya bir mücadele sergileyecekler. Burada dereceye giren sporcularımız okul sporları faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'de düzenlenecek yarışlara katılacaklar. Yaklaşık 7 km'den oluşan bir kriter parkurumuz var yaş gruplarına göre burada 2 tur, 3 tur atarak yarışmanın sonucunda dereceye girmeye çalışıyor sporcularımız katılan tüm sporcularımıza burada başarılar diliyoruz inşallah güzel kazasız belasız bir yarış olsun "dedi. - MUĞLA
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Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Gevaş ilçe sınırında yer alan 2 bin 781 rakımlı Tazarine Dağı'na keşif tırmanışı yaptı. Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, her hafta farklı bir noktada etkinlik düzenliyor. Zorlu kış şartlarına rağmen yeni zirve keşiflerine devam eden dağcılar, 2 bin 781 rakımlı Tazarine Dağı'na tırmandı.
Corendon Alanyasporlu futbolcular Furkan Bayır, Richard Coelho ve Nuno Lima, Alanyasporum Okulumda projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Kariyer günü etkinliğinde imza dağıtan futbolcular, coşkuyla karşılandı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, centilmen taraftar olmayı öğretmeyi hedeflediklerini belirtti. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise taraftarların tribünde takımı desteklemesinin önemini vurguladı.
Elazığ'da tekvandoda çeşitli dereceler elde eden 14 yaşındaki Ebrar Acar, Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Acar, Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde ettiği şampiyonalarda kendini geliştirerek, milli takım düzeyinde başarılar elde etmeyi hedefliyor. Hem spor hem de eğitim konusunda başarılı olan Acar, gelecekte Avrupa Şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmet Müdürü Aydın Çetin ve Proje Koordinatörü Özgür Özdemir, Sosyal İçerme İçin Spor Projesi kapsamında yapılacak işbaşı ve gözlem faaliyetlerinin hazırlığı için Danimarka'da spor kuruluşları ve spor kulüpleri ile bir araya geldi. Proje kapsamında çalışan personelin hareketliliğini sağlamak amacıyla 10 kişilik bir ekiple nisan ayında Danimarka'ya gidileceği belirtildi.
Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları bir ilke imza atarak 2015 yılında yeni stadyum projesi yapmak için yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı’nın yeniden yapılması için miting düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, “10 yıl önce yıkıldı ve artık biz stadyumumuzu geri istiyoruz” dedi. Mitinge katılan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da bakanlığın stadı yapmaması halinde belediye olarak yapmaya hazır olduklarını söyledi.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda oynayacağı Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'da kampa girdi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 4 günlük kampa girecek teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını burada sürdürecek. Ligde 33 puanla 14. sırada yer alan başkent ekibi, 2 Nisan'da oynayacağı maç sonrası Ankara'ya dönecek.
Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak amacıyla Bursa'da 'Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi' uyguluyor. Eğitimlerde tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş sırasında yapılacak işlemler, kazaların nedenleri, sürücülerde gereken belgeler ve malzemeler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.
Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, Süper Minikler kategorisinde başarılı performans sergileyerek madalyalar kazandı. Aybars Ali Akpınar gümüş, Rüzgar Su ise bronz madalya elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da eğitim alan ve Menteşe Turgutreis KYK Yurdunda kalan gençlerle iftar sofrasında buluştu. İftarın ardından gençlerle sohbet eden Vali Akbıyık, tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Programa üniversite rektörü, kaymakam, gençlik ve spor il müdürü ve il müftüsü de katıldı.
Olaylı Trabzonspor maçında yaşananların ardından ligden çekilmeyi gündemine alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, lige devam etmek istiyor.
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