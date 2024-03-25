Muğla'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol Yarışı Düzenlenecek - Son Dakika
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Muğla'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol Yarışı Düzenlenecek

Muğla\'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol Yarışı Düzenlenecek

13-14 Nisan 2024 tarihinde 500'den fazla bisiklet sporcusu Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol yarışı için bir araya gelecek. Yarış, bölgede bisiklet sporuna dikkat çekmek ve bisiklet rotalarını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor.

25.03.2024 15:26  Güncelleme: 16:01
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13-14 Nisan 2024 tarihinde 500'den fazla bisiklet sporcusu Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol yarışı için bir araya gelecek. Federasyonun 2024 faaliyet programı kapsamında yapılacak yarış YDA Dalaman Aiport'un destekleri ile gerçekleştirilecek.

14 yaşından 70 yaşına kadar bisiklet tutkunlarının yarışacağı Granfondo yarışı bölgede ilk defa yapılacak olması nedeni ile de büyük önem taşıyor. 2024 faaliyet programında yer alan ve Muğla Valiliği himayelerinde gerçekleştirilecek olan yarışı YDA Dalaman Airport, DALKO ve SHIMANO başta olmak üzere birçok kurum kuruluş ve firma destekliyor.

Türkiye'de sadece 8 lokasyonda gerçekleştirilen yarış Kısa ve Uzun Parkur olmak üzere iki rotadan oluşuyor. Dalyan Feribot iskelesinden start alacak olan sporcular Köyceğiz gölünü geçtikten sonra Köyceğiz'in içinden geçen Rota ile ile Dalyan'a ulaşacaklar.

Öte yandan 56 km'lik kısa parkura bölge için önemli projelerden biri olan Dalyan Digital Nomands ismi verildi. Bölgede proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Digital nomandslarında katılacağı yarış 14 Nisan Pazar günü sabah saat 08: 20 de start alacak. 85 Km'lik uzun parkur ise kısa parkurdan farklı olarak geçtiğimiz yıl geçilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu rotasından da geçecek.

Caretta Granfondo bisiklet yarışı ile Bölgenin Bisiklet rotalarına dikkat çekilerek bisiklet sporuna yatkınlığının ön plana çıkartılması hedefleniyor.

Granfondoların 14 yaştan, 65-70 yaşa kadar bisiklet yarışı tutkunlarını bir araya getiren büyük organizasyonlar olduğu söyleyen, Federasyon Muğla Temsilcisi İlker Cömert, "Bodrum bu yarışa 4 defa ev sahipliği yaptı. Tüm Türkiye'de sadece 8 ilde gerçekleştirilen bu dev organizasyonun birisinin de Dalyan'da gerçekleştirilmesi bizim için gurur verici. Sayın Valimiz, Ortaca Kaymakamımız, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz organizasyonun Dalyan'da gerçekleştirilmesinde büyük destekleri oldu. Umarım organizasyonu Dalyan'a Ortaca'ya Bölgeye yakışır bir şekilde gerçekleştirebiliriz" dedi.

Bölgenin bisiklet sporu için muhteşem rotalar sunduğun belirten Cömert; organizasyon süresince 10 Nisan'dan itibaren sporcu, antrenör, mekanisyen, izleyici ve sporcu aileleri ile başlangıcında önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

13-14 Nisan tarihlerinde Dalyan'da düzenlenecek olan ve 15 ülkeden 500'den fazla sporcunun katılması beklenen Dalyan Caretta Granfondo yerli ve yabancı basın kuruluşlarının da büyük ilgisini çekiyor. Yarış nedeni ile yerli yabancı birçok basın mensubunu ağırlayacak olan Dalyan, deniz, güneş ve kum turizminin yanı sıra spor turizmi ile de iddialı olduğunu göstermesi bekleniyor.

Yarış kapsamında 13-14 Nisan 2024 tarihinde Ortaca Belediyesi Kaunos Kral Bahçesi'nde EXPO Alanı açılacak. Yarış resmi kayıtlarının yapılacağı EXPO alanında değişik firmaların tanıtım çadırları ve etkinlikleri yer alacak. EXPO kapsamında 13 Nisan akşamı saat 18.00'de 175 metrelik özel hazırlanmış bir alanda 4-6 yaş grubunda 25 çocuk denge bisikleti ile Junior Granfondo yarışını gerçekleştirecek. 4-6 yaş grubu kız erkek isteyen tüm çocukların katılacağı yarışmada, tüm katılımcı çocuklara madalya verilecek. " Baba, anne beni de Dalyan'a götür" mottosu ile gerçekleştirilecek yarışmaya Ortacalı, ailelerde çocuklarını kayıt ettirebilecekler. Öte yandan yarış kapsamında paralimpik engelli bisikletçiler ile ikili bisiklet tandem kullanan bisiklet sporcuları da ayrıca start alacaklar.

Yine yarış kapsamında Bisiklet Halk Sürüşü ve 13 Nisan akşamı bir de konser verilecek.

13-14 Nisan'da Dalyan'da düzenlenecek olan ve 15 Ülkeden 500'den fazla sporcunun katılması beklenen Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol yarışının ödül töreni 14 Nisan saat 15'de Ortaca Belediyesi Kaunos Kral Bahçesinde gerçekleştirilecek. Erkeklerde 9, Kadınlarda 9 ve 2 kategoride de genel klasmanda dahil olmak üzere toplamda 69 sporcuya değişik ödüller ve madalyaların verileceği ödül töreni ve yarış canlı olarak yayınlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da Uluslararası Dalyan Caretta Granfondo Bisiklet Yol Yarışı Düzenlenecek - Son Dakika

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