Muğla\'da Zafer Kupası Futbol Turnuvası Coşkuyla Sonuçlandı

Spor

Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Futbol Turnuvası, büyük bir coşkuyla sona erdi.

Turnuvanın finalinde başarılı olan sporculara ödülleri, Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu tarafından takdim edildi. İlçe Müdürü Karahasanoğlu, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, Zafer Bayramı'nın ruhunu sporla kutlamanın önemine vurgu yaptı. Zafer Kupası, dostluk ve rekabetin iç içe geçtiği bir etkinlik olarak, bölgedeki sporcular ve halk arasında büyük ilgi gördü. - MUĞLA