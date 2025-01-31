Muğla Derbisinde Yatağanspor ve Ortaca Belediyespor Karşı karşıya

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Pazar günü Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Muğla temsilcileri Yatağanspor- Ortaca Belediyespor arasında derbi karşılaşması oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Pazar günü Muğla takımlarını ilgilendiren önemli bir maça sahne olacak. Ligde 18. hafta karşılaşmasında Yatağanspor, Ortaca Belediyespor'u konuk edecek. Pazar günü Yatağan İlçe Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak karşılaşmayı, Konya bölgesi hakemlerinden Mustafa Aykut Demirel, Cafer Mamak ve Süleyman Mücahit Demirer hakem 3lüsü yönetecek.

Hafta sonunu aynı puanda giren iki ekipten Yatağanspor, deplasmanda Sarayköy'ü 2-0 mağlup ederken, Ortaca ise sahasında Yeşil Çivril ile 0-0 berabere kalmıştı. Yatağan puanını 27'ye yükseltirken, haftayı 6.sırada tamamladı. Ortaca ise 25 puanla 7.sırada yer alıyor. İl sıralaması açısından Muğla derbisi niteliği taşıyan maç ile ilgili Ortaca Belediyespor'lu taraftarların güvenlik gerekçesi ile maça alınmayacağı öğrenildi. - MUĞLA