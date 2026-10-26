Muğla Hokey Ligleri'nde U14 karşılaşmaları genç sporculara deneyim kazandırıyor - Son Dakika
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Muğla Hokey Ligleri'nde U14 karşılaşmaları genç sporculara deneyim kazandırıyor

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Muğla Hokey Ligleri\'nde U14 karşılaşmaları genç sporculara deneyim kazandırıyor
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Hokey Ligleri'nde U14 karşılaşmaları oynanıyor. Köyceğiz Göl Spor, Bodrum Gündoğan, Muğla Hokey Kulübü ve Mikroman Maden Ege Yıldızları'nın mücadele ettiği ligde genç sporcular deneyim kazanıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Muğla Hokey Ligleri'nde heyecan, U14 kategorisinde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Köyceğiz Göl Spor, Bodrum Gündoğan, Muğla Hokey Kulübü ve Mikroman Maden Ege Yıldızları'nın mücadele ettiği ligde genç sporcular, sahada sergiledikleri performansla dikkat çekiyor.

Muğla'da hokey sporunun gelişimine katkı sağlamak ve altyapı sporcularına müsabaka deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen Muğla Hokey Ligleri'nde U12 kategorisinin tamamlanmasının ardından U14 karşılaşmalarına geçildi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda takımlar, galibiyet elde etmek için mücadele ederken genç sporcular da yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Genç sporcular sahada tecrübe kazanıyor

U14 kategorisinde mücadele eden takımların karşılaşmaları, sporcuların teknik becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve fair-play anlayışı kazanmalarına da katkı sağlıyor. Genç sporcular, lig kapsamında antrenmanlarda edindikleri deneyimleri sahaya yansıtarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, altyapı liglerinin sporcuların gelişiminde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Bu organizasyonlar sayesinde sporcuların müsabaka tecrübesi kazandığı, eksiklerini görerek kendilerini geliştirme fırsatı elde ettiği belirtiliyor.

Muğla hokeyinin geleceği altyapıda şekilleniyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ligler, kentte hokey sporunun yaygınlaştırılmasına ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sunuyor. U12 kategorisinin ardından U14 kategorisinde devam eden karşılaşmalar, genç sporcuların gelişimini desteklerken Muğla hokeyinin geleceği açısından da önem taşıyor.

Köyceğiz Göl Spor, Bodrum Gündoğan, Muğla Hokey Kulübü ve Mikroman Maden Ege Yıldızları'nın mücadele ettiği Muğla Hokey Ligleri'nde U14 kategorisindeki karşılaşmalarla heyecan devam ediyor.

Kaynak: İHA
GündoğanKöyceğizGençlikGüncelBodrumMadenMuğlaSporEgeSon Dakika

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