Muğla'nın Hokey Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Muğla'nın Hokey Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Muğla\'nın Hokey Sporcuları Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Ümit Milli Kadın Hokey Takımı'nda yer alan Muğlalı sporcular, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için kadroya seçildi. 8 sporcu ile önemli bir başarı elde eden Muğla, bu başarının tüm şehre ait olduğunu vurgulayarak destek çağrısında bulundu.

31.12.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Muğlalı hokeyciler, Ümit Milli Kadın Hokey Takımı'nda sergiledikleri üstün performansla dikkat çekiyor. Milli takım kampında takımın yarısını oluşturan Muğlalı sporcular, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için belirlenen kesin kadroda da ağırlıklarını artırdı.

"Milli Takıma seçilen sporcular"

7-13 Ocak 2025 tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak Ümit Milli Kadın Hokey Takımı'nda, Muğla'dan tam 8 sporcu yer alacak. Kadroya seçilen sporcular şunlar: Sude Nur Kurt, Aleyna Başbuğ, Sıla Aleyna Çelebi, Gülcan Paksoy, Esma İdik, Buse Şahiner, Sıla Erkoç Zeynep Rüveyda Duruakan.

"Bu başarı tüm Muğla'nın"

Ege Yıldızları Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Şen, bu büyük başarıyı değerlendirdi. Şen, "Muğlamız için bu, büyük bir gurur. Artık bu başarı sadece Ege Yıldızları Spor Kulübü'nün değil, tüm Muğla'nın başarısıdır. Tüm Muğlalıların bu takıma sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Şen ayrıca destekçiler arasında yer alan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekillerine, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu'na teşekkür ederek, tüm milli sporculara başarılar diledi.

"Polonya'da Türkiye'yi temsil edecekler"

Muğlalı sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkacak. Bu büyük başarı, hokeyde yükselen bir yıldız haline gelen Muğla'nın spordaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Hokey Sporcuları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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