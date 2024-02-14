Muğla\'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi floor curling sporcuları Afyonkarahisar\'dan ikincilikle döndü

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi floor curling sporcuları Afyonkarahisar'dan ikincilik başarısıyla döndü.

Afyonkarahisar'da düzenlenen gençler floor curling bölge müsabakalarında Almira Erdoğan, Rabia Çetinkaya ve Çiğdem Akar'dan oluşan Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi kız takımı 18 il takımının katıldığı turnuvada bölge ikincisi olarak Türkiye'nin en iyi son 16 takımı arasına girdi. Ayrıca Elif Sena İlhan ve Kadir Türk'ten oluşan karma takım da grup ikincisi olarak turnuvayı tamamladı. Türkiye finalleri 6-8 Mart tarihlerinde Bursa'da yapılacak. Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi okul Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Okulumuza verdiği desteklerden dolayı belediye başkanımız Sayın Kamil Ceylan'a şükranlarımızı sunarız. Türkiye finallerinde floor curling kız takımımıza başarılar diler ilçemize yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA