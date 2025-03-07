Muğla'nın Okçuları A Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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Spor

Muğla'nın Okçuları A Milli Takıma Seçildi

Muğla\'nın Okçuları A Milli Takıma Seçildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Hazal Burun ve Emircan Haney, Antalya'daki Milli takım seçmelerinde başarılı olarak 2025 A Milli takımında forma giymeye hak kazandı. Antrenör Dr. Ejder Sözen'in liderliğinde sporcular, Muğla'yı ve Türkiye'yi temsil edecek.

07.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:44
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney Antalya'da gerçekleştirilen Milli takım seçmelerinde başarılı olarak 2025 yılında A Milli takımda forma giymeye hak kazandı.

24 Şubat- 2 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen 2025 Makaralı Yay Milli Takım Seçme Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 5 sporcu ile katıldı. A Milli Takım seçme yarışmaları 6 gün sürdü ve 9 ayak üzerinden gerçekleştirildi. Seçme yarışmalarında başarılı sonuçlar alan Hazal Burun ve Emircan Haney A Milli Takım'da Muğla'yı ve ülkemizi temsil edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı okçuları Antrenörleri Dr. Ejder Sözen öncülüğünde Muğla'yı gururlandırmaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen A Milli Takım seçmelerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularından Hazal Burun üst üste üçüncü kez, Emircan Haney'de üst üste dördüncü kez A Milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başarılı okçuları yanı sıra Muğla'da okçuluk sporunun gelişmesini sağlayan antrenörü Dr. Ejder Sözen de en son yapılan Salon Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Okçuluk Milli takımında görev aldı.

"Başarılı sporcuların yetişmesine öncülük etmeye devam edeceğiz"

Uluslararası ve ulusal turnuvalarda Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ile gurur duyduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde spora, sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Aras,"2025 yılı için A Milli Takım'a seçilen başarılı okçularımız Hazal Burun, Emircan Haney'i ve onların başarısında büyük emeği olan antrenörümüz Ejder Sözen'i kutluyorum. Muğlamızı ve ülkemizi katılacakları turnuvalarda başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz. Okçuluktan, masa tenisine, voleyboldan satranca birçok spor dalında iddialıyız. Spor yatırımlarına da devam ediyoruz. Yatağan ilçemizde Çim hokeyi saha yapımında sona geldik. Tüm spor branşlarına destek olmaya, başarılı sporcuların yetişmesine öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Okçuları A Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

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