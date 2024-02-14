Muğlalı Kick Boks'cu Uluslararası Kick Boks kupasında şampiyon oldu.
7-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Hindistan'ın New Delhi Şehrinde düzenlenen Uluslararası Kick Boks Kupası Büyük Kadınlar 60 Kg'da Muğlalı Milli sporcu Yasenem Nur Boğa şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Kick Boks Milli Takımı Hindistan'dan 5 altın, 1 bronz madalya ile döndü.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde farklı branşlarda sporcularımız her geçen gün üst düzey başarılar elde ediyor. Bu başarılar Muğla olarak sporda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Şampiyon sporcumuzu ve Kick Boks antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks antrenörü Mehmet Can Yaşar ise, "2023 yılında Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz 2024 yılına da Uluslararası derece elde ederek başladı. Yasenem Nur Boğa'yı tebrik ediyorum. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA
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