Muğlaspor 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor 1. Lig'e Yükseldi

Muğlaspor 1. Lig\'e Yükseldi
16.05.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, Elazığspor'u penaltılarla yenerek 1. Lig'e çıktı, kutlamalar yarın yapılacak.

2'nci Lig Play-Off finalinde Bursa'da oynanan maçta Seza Çimento Elazığspor'u seri penaltı atışları sonucu 8-7 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'a, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den tebrik mesajı geldi. Muğlaspor'a şampiyonluk primi olarak 5 milyon TL veren Sepil, Muğlaspor'un Türk futbolunda örnek bir başarıya imza attığını ifade etti.

Muğla'nın hayatında özel bir yeri olduğunu ifade eden Sepil, "Çok değerli Muğlaspor yönetimi ve taraftarını 1'inci Lig'e çıktığı için kutlarım. 3 sene üst üste lig atlayarak Türk futboluna örnek olacak bir başarı hikayesi yazıldı. Babam ve ailesinin doğduğu, yetiştiği şehir olan Muğla'nın hayatımda hep ayrı bir yeri olmuştur. Muğlaspor'un bu büyük başarısına katkı vermek benim için büyük bir mutluluktur" dedi.

'ZİYARETE GELECEĞİM'

Sepil açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Muğlaspor'u bu günlere getiren Menaf Başkan ve yönetimini, teknik kadrolarını, değerli futbolcu kardeşlerimi ve taraftarını kutluyorum. Değerli katkıları için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Kutlamanızda yanınızda olamadım ancak en kısa zamanda ziyaretinize gelerek siz kardeşlerimi kucaklayacağım."

KUTLAMA YARIN YAPILACAK

Adını 1'inci Lig'e yazdıran Muğlaspor tarihi şampiyonluğu yarın kutlayacak. Merkez ilçesi Menteşe'de yarın saat 17.30-19.00 arasında üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde şehir turu atacak yeşil-beyazlı takım ardından İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan açık oto pazar yerinde hazırlanan sahneye ulaşacak. Başkan Menaf Kıyanç'ın konuşmasının ardından tüm yönetim kurulu, idari personel, teknik heyet, futbolcular, taraftar temsilcileri ve protokol tek tek sahneye davet edilecek. Yapılacak kupa töreni sonrasında, "Aşkın olayım" şarkısıyla da bilinen ünlü sanatçı Simge Sağın saat 22.00 ile 24.00 arasında sahne alacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:18:00. #7.12#
SON DAKİKA: Muğlaspor 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.