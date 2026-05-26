Muğlaspor Başka Bir Yüzde 99 Aday Değil
Muğlaspor Başka Bir Yüzde 99 Aday Değil

26.05.2026 11:10
Başkan Kıyanç, Muğlaspor'un geleceği için şehir dinamiklerinin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

KULÜP tarihinde ilk kez adını Trendyol 1'inci Lig'e yazdıran Muğla spor'da mevcut başkan Menaf Kıyanç, 5 Haziran'da gerçekleşecek olağan genel kurulda yüzde 99 aday olmayacağını açıkladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıda sezonu değerlendiren Kıyanç, "Bu başarı sadece sahada kazanılmış bir kupa değil. Muğla'da birlik olma kültürünün oluşmasıdır. İlçelerin, siyasetin, bürokrasinin aynı hedefte buluşmasıdır. Eğer Muğlaspor bu şehrin ortak değeri olmayacaksa, bu şehir takımına sahip çıkmayacaksa bu işi yapmanın hiçbir anlamı yok. Çok açık konuşuyorum. Muğlaspor'un artık kişilere bağlı yönetilmemesi gerekiyor. Yönetim kurullarının yönettiği, şehrin tamamının sahip çıktığı bir yapı oluşmalı" dedi.

Toplantıda kulübün mali yapısına ilişkin de dikkat çeken bilgiler paylaşan Kıyanç, Muğlaspor'un borçsuz şekilde kongreye götürüldüğünü söyledi. "Muğlaspor'un kimseye borcu yok" diyen Kıyanç, "Futbolcuların maç başı ödemelerinin tamamı yapıldı. Sadece şampiyonluk primleri kaldı. Türkiye'de bunun örneği çok azdır. Biz kulübün geleceğini ipotek altına almadık" dedi. Kendi alacaklarının tamamından vazgeçeceğini de açıklayan Kıyanç, "Bugüne kadar verdiğim tüm katkıları Muğlaspor'a bağışlayacağım. Kim gelirse gelsin şart koşmadan bunu yapacağım. Ofisime gitmiyorum, işimle ilgilenmiyorum, ailemi doğru düzgün göremiyorum. Ama helal olsun yaptım. Çünkü bu davaya inandık" diye konuştu

'KULÜBE SAHİP ÇIKILMALI'

Kulüp için yaptığı maddi katkının bugün güncellendiğinde kendi servetiyle yarışacak boyuta ulaştığını belirten Kıyanç, "Belki bugün hesaplasak 250-300 milyon liranın üzerinde bir yükten bahsediyoruz. Ama bunların hepsinden vazgeçiyorum. Çünkü Muğlaspor'un önü kapanmasın istiyorum. Başka şehirlerde insanlar şampiyonluğu kaçırsa bile her yere bayrak asıyor. Bu şehirde tek bir bayrak gördünüz mü? Bu kulübe artık sahip çıkılması gerekiyor. Şehrin bütün dinamiklerinin bu işe destek olması gerekiyor. Madencisi, turizmcisi, sanayicisi, iş insanı... Bu şehirden kazanan herkesin artık bu kulübe destek vermesi lazım. Ben kongrede yüzde 99 aday değilim. Aslında yüzde 100 de diyebilirim. O yüzde 1 sadece saygımdan dolayı. Muğlaspor'un Türkiye'de uzun yıllar var olması için aday olmamam gerekiyor. Bu takımın 48'in takımı olması için artık herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİR KARARINI VERMELİ'

Kongre süreci öncesinde kritik bir toplantı yapılacağını da açıklayan Menaf Kıyanç, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile görüştüğünü söyledi. Kıyanç, bayram sonrası geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapılacağını belirterek şunları söyledi:

"Sayın Valimizle görüştüm. Kendisine açık şekilde 'Biz yorulduk' dedim. Üç yıldır gece gündüz mücadele ediyoruz. Çok büyük emek verdik. Sayın Valimizin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin, siyasi parti temsilcilerimizin, Menteşe Belediye Başkanımızın, kaymakamımızın, bürokratlarımızın ve iş insanlarının katılacağı bir toplantı yapacağız. Orada Muğlaspor'un geleceğini konuşacağız. Bu şehir artık karar vermeli. Muğlaspor gerçekten bu şehrin ortak değeri olacak mı olmayacak mı, buna hep birlikte karar vereceğiz."

'ÇOCUKLARIN UMUDU MUĞLASPOR OLMALI'

Muğlaspor'un sadece futbol kulübü olmadığını vurgulayan Kıyanç, altyapı ve spor kültürü açısından da tarihi bir fırsat yakalandığını söyledi. Özellikle Bursa'daki final maçına sabahın erken saatlerinde binlerce kişinin gitmesini örnek gösteren Kıyanç, "İnsanlar gönüllü şekilde bu şehir için yola çıktı. Bu çok büyük bir şey. Bu ruh korunmalı" dedi.

Altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kıyanç, "Bu şehirde yaşayan çocukların umudu Muğlaspor olmalı. Bu kulüp sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın merkezi olmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

