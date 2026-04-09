Muğlaspor Başkanından Özür ve Birlik Vurgusu
09.04.2026 12:01
Muğlaspor Başkanı Kıyanç, takımın performansından dolayı özür dileyip birlik çağrısı yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, yaptığı açıklamada, "Bugün sahada ortaya koyduğumuz oyun, Muğlaspor armasının taşıdığı sorumluluğun ve bu şehrin bizden beklediği mücadelenin altında kalmıştır. Başta Muğla halkı olmak üzere; şehrimizin kıymetli protokolünden, siyasilerine, yerel yöneticilerine, bürokrasisine, her koşulda yanımızda olan büyük Muğlaspor taraftarına karşı mahcubuz. Hepinizden içtenlikle özür diliyorum" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi kaptırdığı Batman Petrolspor'un şampiyonluğu garantilediği haftada evinde iddiasız Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilip üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Muğlaspor, Başkan Menaf Kıyanç'ı küplere bindirdi. Sezon boyunca bileğinin bükülmediği evinde art arda Altınordu ve Karacabey'e yenilen Muğlaspor'da Kıyanç, yaptığı açıklamayla taraftardan özür diledi. 'Ancak şunu da bilin ki, biz de en az sizler kadar üzgünüz ve bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz' diyen Kıyanç, "Önümüzde play-off süreci var. Bu süreç; kırılma değil, yeniden kenetlenme zamanıdır. Başarmanın yolu; ayrışmak değil, birlik olmaktan geçer. Bu şehir; protokolüyle, siyasileriyle, bürokrasisiyle, iş dünyasıyla ve en önemlisi büyük taraftarıyla bir araya geldiğinde aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza olan güvenim ve inancım tamdır. Bu yola birlikte çıktık, birlikte yürümeye ve birlikte başarmaya devam edeceğiz. Bize güvenen herkesten ricam; bu süreçte de desteğini sürdürmesi ve takımımızın yanında olmaya devam etmesidir. Çünkü bu hikayeyi birlikte yazdık, yine birlikte tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

'GEREKTİĞİNDE BIRAKMASINI BİLİRİZ'

Kıyanç açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ben ve yönetim kurulumuz, her türlü başarısızlığın hesabını vermeye hazırız. Görev sorumluluğu taşıyan insanlar olarak, gerektiğinde bu görevi bırakmasını da biliriz. Ancak bugün itibarıyla, bizi buraya kadar getiren futbolcularımızla birlikte son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Muğlaspor bu şehrin ortak değeridir. Şimdi yeniden ayağa kalkma ve birlikte başarma zamanıdır."

Muğlaspor'da teknik direktörlük görevine takımı geçen sezon şampiyon yapan Besim Durmuş'un yerine Mustafa Sarıgül getirilmişti.

Kaynak: DHA

