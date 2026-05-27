Muğlaspor\'da Sarıgül\'ün Geleceği Belirsiz

YENİ sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da mevcut başkan Menaf Kıyanç'ın 5 Haziran'da gerçekleştirilecek kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler teknik direktör Mustafa Sarıgül'e çevrildi. Normal sezonun bitimine 3 hafta kala Besim Durmuş'un yerine göreve getirilen ve play-offlardan Muğlaspor'u 1'inci Lig'e yükselten Mustafa Sarıgül'e 24Erzincanspor'un talip olduğu ifade edildi. Erzincan ekibinin Sarıgül'le görüşme yapmak istediği, deneyimli çalıştırıcının ise Muğlaspor'da yapılacak genel kurulu beklediği vurgulandı. Muğlaspor'da seçilecek yeni başkanın belli olmasının ardından Sarıgül'ün de Muğlaspor'daki geleceği netlik kazanacak.