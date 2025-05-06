Muğlaspor'dan Teşekkür Turu - Son Dakika
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Muğlaspor'dan Teşekkür Turu

Muğlaspor\'dan Teşekkür Turu

Muğlaspor, 2'nci Lig'e yükselişini kutlayarak belediye başkanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

06.05.2025 11:29
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STADI çürük raporuyla yıkılıp iç sahada portatif tribünlerle az sayıda taraftar desteğiyle oynamak zorunda kalmasına rağmen amatörden başlayıp üst üste iki kez şampiyon olarak 18 yıl sonra 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor teşekkür turlarına çıktı. Yeşil-beyazlılarda Başkan Menaf Kıyanç ve yönetimi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'i makamlarında şampiyonluk kupasıyla birlikte ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve beraberindeki heyet de kulübü ziyaret ederek tebrik etti.

Muğlaspor'a elde edilen şampiyonluktan dolayı tebriklerini ileten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hepiniz için yorucu bir süreç oldu. Dirayetinizden dolayı sizleri kutluyorum, dimdik durdunuz. Her şartta, her koşulda, takımımıza inandınız. Biz de size inandık, Muğla da size inandı ve bu büyük başarı geldi. Sizlerle gurur duyduğumu tekrar söylemek istiyorum, sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise Başkan Aras'a elde edilen şampiyonlukta katkılarının çok fazla olduğunu dile getirerek, maddi ve manevi anlamda yapmış olduğu tüm destekler için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ahmet Aras, Belediye, Politika, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

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