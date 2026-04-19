Muğlaspor Küçük Kızlar Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
Muğlaspor Küçük Kızlar Sezona Galibiyetle Başladı

Muğlaspor Küçük Kızlar Sezona Galibiyetle Başladı
19.04.2026 18:32
Muğlaspor Küçük Kızlar Takımı, Gelişim Ligi'ndeki ilk maçında Muğla Gençlik'in 3-1 yendi.

Muğlaspor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Gelişim Küçükler Ligi'ndeki ilk maçında Muğla Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Muğlaspor Voleybol Küçük Kız Takımı, Gelişim Küçükler Ligi'nde ilk sınavını başarıyla geçti. Menteşe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, Muğla Gençlik ve Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek sezona üç puanla başladı.

Karşılaşmanın ilk setinde etkili bir oyun ortaya koyan Muğla Gençlik ve Spor Kulübü, seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İlk setin ardından toparlanan Muğlaspor, ikinci seti 25-22 kazanarak skora denge getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24 alan yeşil-beyazlılar, dördüncü sette de 25-21 üstünlük sağlayarak mücadeleyi 3-1 kazandı.

Muğlaspor'da Hazal Sandıraz, Bilgesu Takdir, Sadiye Nur Bingöl, Nil Tarımcıoğlu, Eda Kızılkaya, Nisanur Kasım, Makbule Bade Tiksöz, Sinem Taşar, Derin Düzöz, Pelin Dere ve Bahar Mina Deniz forma giydi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Başantrenör Şevvanur Çeviker, "Biz dört-beş aylık bir takım olmamıza rağmen çok güzel bir ekip topladık. Bugün kızlarımız Gelişim Ligi'nde ilk kez sahaya çıktı ve çok güzel bir performans sergiledi. 3-1'lik bir galibiyet elde ettik. Yeni bir kulüp olmamıza rağmen güzel başarılar getireceklerine inanıyorum. Kızlarıma ortaya koydukları performans için teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muğlaspor Küçük Kızlar Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Muğlaspor Küçük Kızlar Sezona Galibiyetle Başladı - Son Dakika
