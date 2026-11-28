STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Melih Aldemir, Batuhan Bıyıklı, Egemen Savran

MUĞLASPOR: Ekrem - Bilal, Yiğit, Del Pino, Ali, Selim (Dk. 69 Çelhaka), Ali Kaan, Diarra, Avramovski (Dk. 81 Yasin Uzunoğlu), Camaj (Dk. 69 Poyraz Efe Yıldırım), Sissoko (Dk. 81 Orhan)

MARDİN 1969 SPOR: Erce - Kerim (Dk. 69 Denizhan), Mustafa, Uğur, Emre, Adem, Wilks, Denic, Alhassan (Dk. 76 Kayode), Dimitrov (Dk. 87 Ahmet), Teklic (Dk. 76 Osman)

GOLLER: Dk. 38 Camaj (P), Dk. 73 Poyraz Efe Yıldırım, Dk. 85 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Erce, Denic, Osman (Mardin 1969 Spor), Selim, Bilal (Muğlaspor)

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 3 maçını gol atamadan kaybeden Muğlaspor, evinde Mardin 1969 Spor'u farklı yenerek nefes aldı: 3-0. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi yeşil-beyazlıların gollerini 38'inci dakikada penaltıdan Camaj, 73'üncü dakikada Poyraz Efe Yıldırım ve 85'inci dakikada Yasin Uzunoğlu attı. Ligde Muğlaspor puanını 21'e yükseltirken, üst üste ikinci yenilgisini alan Mardin 1969 Spor 25 puanda kaldı.

Karşılaşma öncesinde 24 Kasım Salı günü Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Muğlaspor taraftarları, "Filistin'e selam" yazılı pankart açtı.

2'nci dakikada Muğlaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Bilal'in ortasına ceza sahasında yapılan kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

14'üncü dakikada Muğlaspor savunmasının hatasının ardından ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Wilks'in vuruşunda kaleci Ekrem topu çıkardı.

31'inci dakikada Mardin 1969 Spor'un sol kanattan kullandığı kornerde Dimitrov'un ortasına Wilks'in yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ekrem'de kaldı.

34'üncü dakikada Muğlaspor atağında savunma arkasına sarkan Sissoko, kaleci Erce'yi çalımladıktan sonra ceza sahasında yerde kaldı. Yardımcı hakem, pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı. 36'ncı dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörde inceleyen hakem Melih Aldemir, ofsayt kararını iptal ederek penaltı noktasını gösterdi. 38'inci dakikada penaltıyı kullanan Camaj, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ağları havalandırdı: 1-0.

45'inci dakikada Mardin 1969 Spor'un kullandığı kornerde Teklic'in ortasına Uğur'un yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

İlk yarı Muğlaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada Mardin 1969 Spor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Teklic'in ortasını kaleci Ekrem yumruklayarak uzaklaştırdı.

66'ncı dakikada Mardin 1969 Spor atağında Adem'in sağ kanattan yaptığı ortada doğrudan kaleye yönelen top üst ağlarda kaldı.

73'üncü dakikada fark ikiye çıktı. Muğlaspor atağında ceza sahasına giren Poyraz Efe Yıldırım'ın hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta yerden giden top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

80'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sissoko'nun vuruşunda kaleci Erce topu ayaklarıyla çıkardı. Ardından Avramovski'nin vuruşunda Erce bir kez daha gole izin vermedi.

85'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Diarra, sol ayağının dışıyla topu içeriye çevirdi. Kaleci Erce'yi geçen topa kale sahasında dokunan Yasin Uzunoğlu, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru belirledi: 3-0.

Karşılaşma Muğlaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.