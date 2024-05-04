Muğlaspor, Sarayköyspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Muğlaspor, Sarayköyspor'u konuk edecek

Muğlaspor, Sarayköyspor\'u konuk edecek

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor, Sarayköyspor ile yapacağı maçta şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

04.05.2024 09:52  Güncelleme: 09:55
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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 2023-2024 sezonu 25. hafta mücadelesinde sahasında Denizli temsilcisi Sarayköyspor'u konuk edecek olan lider Muğlaspor, şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

Ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi Manavgat Belediyespor'un 4 puan önünde 61 puanla zirvede yer alan Muğlaspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Sarayköyspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Muğlaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuran yeşil-beyazlılar, maç sonunda şampiyonluğun ilan edilme ihtimali nedeniyle şampiyonluk programını hazırladı. Maçın bitimiyle birlikte stadyum içine sahne kurulacak ve kupa töreni gerçekleştirilecek. Kupa töreninin ardından yeşil-beyazlı futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu atacak ve ardından tesise geçecek. Futbolcular bir süre tesiste kalacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda ana kutlamanın yapılacağı alana tekrar kortej eşliğinde hareket edecek. Akşam saat 21.00'de Menteşe Cumhuriyet Meydan'ında şarkılar eşliğinde şampiyonluk kutlanacak" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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