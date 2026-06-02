Muğlaspor'un 1. Lig Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğlaspor'un 1. Lig Hazırlıkları

Muğlaspor\'un 1. Lig Hazırlıkları
02.06.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, 1. Lig'e yükselmenin ardından yeni sezon için stratejik planlama toplantısı yaptı.

Trendyol 1. Lig'e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Muğlaspor'da, yeni sezon öncesi hazırlıklar ve stratejik planlamalar hız kazandı. Yeşil-beyazlı kulübün yeni sezona yönelik hedeflerinin ve yol haritasının değerlendirildiği üst düzey koordinasyon toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Muğlaspor'un 1. Lig'deki kalıcılığını sağlamak, sürdürülebilir başarı hedefleri doğrultusunda atılacak adımları planlamak ve kulübün kurumsal yapısını güçlendirecek projeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantının ana gündem maddelerini Muğlaspor'un yeni sezona ilişkin idari ve sportif planlamaları oluştururken, kulübün finansal ve altyapısal olarak desteklenmesi adına yürütülecek çalışmalar da masaya yatırıldı. Kentin en önemli markalarından biri olan Muğlaspor'un başarısı için tüm şehir dinamiklerinin harekete geçirilmesi gerektiği vurgulanan zirvede, kurumlar arası iş birliği süreçleri ve koordinasyon planları karara bağlandı.

Muğlaspor'un 1. Lig'e yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yeşil-beyazlı camianın yeni sezonda da şehri en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Vali Akbıyık, Muğlaspor'un başarısının sadece sportif bir kazanım olmadığını, aynı zamanda Muğla'nın marka değerine ve gençliğine büyük bir katkı sağladığını ifade ederek kulübe olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'un 1. Lig Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:21:44. #7.12#
SON DAKİKA: Muğlaspor'un 1. Lig Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.