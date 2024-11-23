Muğlaspor, Uşakspor ile Zorlu Maçta Karşılaşıyor

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 4-0 mağlup olan Play-Off hattındaki Muğlaspor yarın evinde lider Uşakspor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Grupta Muğla temsilcisi 21 puanla 4'üncü sırada yer bulurken, geçen hafta Silivrispor'u 6-0 yenerek rakibinden liderlik koltuğunu devralan Uşakspor ise 22 puanla zirvede yer alıyor. Grupta son 3 maçtan 7 puan çıkarıp düşme hattından kurtulan Tire 2021 FK, aynı saatte İnegöl Kafkasspor'u konuk edecek.

1'inci Grup'ta ilk 9 maçı kaybettikten sonra 2'de 2 yapan Kuşadasıspor, evinde Ergene Velimeşespor'la rakip olacak. Play-Off hattındaki iki takımdan Bornova 1877, Silifke Belediyespor'u ağırlayacak. 3'üncü Grup'ta 3'üncü sıradaki Ayvalıkgücü Belediyespor, düşme potasındaki Efeler 09 SFK'yı misafir edecek. Namağlup Aliağa FK, deplasmanda ilk 6'daki rakiplerinden Osmaniyespor'la oynayacak. 4'üncü Grup'ta ise 7 Eylül Turgutlu 1984- Mardin 1969, Edirnespor- Denizlispor ve Kırıkkale FK- İzmir Çoruhlu FK müsabakaları oynanacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.