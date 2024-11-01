Muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar'ın cezası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar'ın cezası belli oldu

Geniş Video İzle

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'a 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

01.11.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran Sezgin Gülnar'a 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İŞTE DERBİNİN ARDINDAN VERİLEN CEZALAR

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-108-206-207-208, GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-218-219-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılması, olayın oluş şekli ve adı geçen kişinin eyleminin ağırlığı dikkate alınarak cezanın "üst sınırdan" tayin edilmesi ve sevke konu eylemin bir basın mensubuna yönelik ve görevini yaptığı esnada gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 4/2. maddesi uyarınca "üst sınırdan tayin edilen cezanın 1/3 oranında arttırılarak" 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar\'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Emre Kaplan, Galatasaray, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Gülnar, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar'ın cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Türk:
    "köyün itleri birbirine küs olsalar da kurdu görünce birleşirler." demiş ATA lar... :)))) Bunların durumu da bu. Gurur duyuyorum iyi ki Galatasaraylıyım. Tek başına Tek Büyük GALATASARAY! Kişilerin değil, kültürün takımı! Acı vererek her gün kudurtarrrrrak inletir ağlatır böyle Galatasaray :D:D:D 149 20 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Türkiyede 2 tane kaşar vardır biri ferhat eser diğeri anladınız 103 9 Yanıtla
  • Türk:
    Penaltı golleri - bjk:5 , fb:3, gs:1 Verilmeyen çok sayıda penaltımız ve aleyhimize verilen kasımpaşa fener maçındaki yanlış penaltılara rağmen, hakem engellerine rağmen başarılı olmaya devam ediyoruz :)))))) Kirli oyunlarınızı algılarını ALLAH bozuyor çok şükür! 94 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türkiyede 2 büyük vardır biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE birde hakemlerin ve trabzonsporun salıncağına binen küçük 5saray vardır 24 68 Yanıtla
  • Türk:
    Herkesi kendi gibi onrssuz şikkkeci sanan cahill iftiracılaara bilgi: Aralarındaki son 10 maç - 4 galibiyet GS, 2 galibiyet TS, 4 maç berabere. Siz öyle yalanlarla iftiralarla devam ettiğiniz sürece ALLAH adaletini hep sağlıyor çok şükür :))) Kaybettiğinde hazımsızlık yerine tebrik etmeyi bilin. İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla mücadele etmeyi deneyin! 67 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TÜRKİYE DE TEK BÜYÜK DUNYA KULÜBÜ VARDIR O DA: BABANIZ GALATASARAY KOCANIZ GALATASARAY 2 TANE KUS VARDIR, BIRI CİK CİK, DIGERI GAK GAK, BUNLARDAN GAK GAK OLANI CIK CİK LERIN KUCAGİNDADİR. 53 8 Yanıtla
  • ahmet başol:
    Stres atmak için kızdığın adama yumruk at 120 gün hak mahrumiyeti böyle cezamı olur; bu davranışı yapanların ömür boyu stadyumlardan men edilmesi gerekiyor bakın bakalım bir daha böyle davranan oluyor mu? 52 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    muhabir değil provokatör resmen 12 32 Yanıtla
  • Türk:
    OEsaksofoncuferat koccbaşşağnıağzndan çıkar da konuş ne dediğin anlaşılmıyor :D:D:D:D 38 4 Yanıtla
  • Ömerin Adaleti:
    Yakında bununda bir yerini kırarlar. Bjk ve kucağına oturduğu Fb gelip babalarının elini öpecekler. İkisininde içinden geçtik hala istiyorlar. ?????? 26 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: Muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar'ın cezası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.