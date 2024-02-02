Muhabirin "Direkten dönen topunuz yok" yorumuna Okan Buruk\'tan olay yanıt

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"3 PUANI ALMAK ÖNEMLİYDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Zor bir deplasmanda üç puan aldık, bu çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Yorgunluklar, moral bozuklukları olabilir ama Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah daha iyisini de yapacağız. Kupa maçında oynamayan oyuncuları göreceğiz. Samsun'da bizi destekleyen büyük taraftarına da teşekkür ederim. Onların pozitif enerjisi bize büyük güç veriyor" dedi.

"VERİLMEYEN PENALTI VAR"

Muhabirin "direkten dönen topunuz yok" yoruma yanıt veren Buruk, "Direkten dönen top yok ama verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi" dedi.

Transferler hakkında konuşan Buruk, "Berkan Kutlu Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan sol bekte çok iyi oynadı. Üçünden de memnunum. Yönetim ne istersek yapıyor. Başkanımız sürekli yanımızda. Bundan sonraki günlerde transfere ihtiyaç olursa Avrupa'ya yazamayacağız ama Türkiye Ligi'nde kullanabiliriz. Fırsat transferi olursa değerlendiririz. Yabancı boşluğu var, belki bunu ileride kullanırız. Belirlediğimiz oyuncular vardı. Cedric Bakambu sonrası Carlos Vinicius plana dahil oldu. Elimizdeki profillerin dışında bir isim, 9 numara diyebileceğimiz bir oyuncu. En iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Serge Aurier çok tecrübeli. Afrika Kupası'nda oynuyor, takıma büyük güç katacaktır" şeklinde konuştu.