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Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı - Son Dakika
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Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Yunanistan takımı Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, ilk maçında PAS Giannina karşısında 2-0 galibiyet aldı. Maç sonunda röportaj veren deneyimli teknik adam, İtalyanca konuşunca o anlar kısa sürede büyük etkileşim aldı.

04.01.2024 - 11:26,  Güncelleme: 12:02
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunan ekibiyle çıktığı ilk sınavını PAS Giannina'yı 2-0 mağlup ederek verdi. Deneyimli çalıştırıcı, mücadelenin sonunda ise İtalyanca röportaj verdi.

TAKIMI RAHAT KAZANDI

Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleri getirdi.

İTALYANCA RÖPORTAJ VERDİ

Yeni takımıyla ilk maçında galibiyet alan deneyimli teknik adam maç sonuna da damga vurdu. Röportajını İtalyanca veren Terim, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz. Bir süredir buradayım ama oyuncularım iyi oynadı. Çok az birlikte çalıştık ama önemli bir 3 puan aldık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı. Biz de güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var ama şunu fark ettim birbirlerine çok yakınlar. 14 yıldır şampiyonluk kazanamadığımızın farkındalar ve çok çalışmaları gerektiğini biliyorlar. Çalışıyorlar ve ben de mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Terim'in maç sonunda Türkçe yerine İtalyanca konuşması büyük şaşkınlık yarattı. O anlara ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Terim\'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (9)
  • süleyman hakan gökşen: hocam TÜRKÇE KONUŞ, İtalyan, İngiliz, İspanyol hocalar nece konuşuyor, hepsi kendi dilini, sen neyin peşindesin, Lisan bilsen bile TÜRKÇE konuş ltf... Yanıtla 179 12
  • Serkan Basar: alora importante si eeee fone hıımmm dolare eee fone sıvışantore en yunane Yanıtla 153 6
  • REŞİT ÇINAR: Türk futbolundan galatasaraydan beni nefret ettiren adam.Türk futbolunu magara devrine götüren adam benim için Yanıtla 101 14
  • Soner Ateş: Onlara şirin görünmek için yakında Yunanca konuşur az kaldı Yanıtla 85 3
  • OĞUZ İÇEN : Bu adamın kendini beyenmişliği ne zaman bitecek,Yunanistan'da İtalyan'ca konuşan kişi olarak bide kendisi TÜRK tarihe geçmiştir,SEÇİL'in selamı var Terim efendi kazandıklarını yeni açılan fona yatıracakmış.... Yanıtla 81 5
  • SERKAN İNCE: Hocam italyada görev yapmış olabilirsin ama senin italyanca konuşman gerekmez çünkü hayatın fon'larla geçmiş.''Fon'' fransız kökenli bir kelime ve senin fransızca konuşman lazım...Burak bu italyan ayaklarını Yanıtla 41 0
  • Ahmet Demir: Türkçe konuşsa küçük düşerdi Avrupalıyız ya Yanıtla 23 0
  • Eski Tüfek.: Bu haberleri hergün göreceğiz demiştim...görmeye devam edeceğiz ,Yunanlı bir gece göstere göstere böyle geliyor.. Yanıtla 4 0
  • Alperen Umut: Onun yada Galatasaray’ında çokta umrumdaydı :))) 1 3

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Dünya, Son Dakika

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