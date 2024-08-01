Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Spor

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyatları\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

Milli Sporcu Muhammed Furkan Özbek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.

01.08.2024 17:46  Güncelleme: 17:58
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Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları'nda Türkiye'yi halterde temsil edecek olan Milli Sporcu Muhammed Furkan Özbek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, "Milli haltercimiz Furkan'a Paris'te başarılar diliyoruz" dedi.

Birçok başarıya imza atan Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyatları'na Isparta'da hazırlandı. Kamp sürecinin sonuna yaklaşan Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü İsmail Togar, Halter Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Ali Şen, Milli Takım Antrenörü Emre Uyar ve Halter Antrenörü Ferit Şen ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü İsmail Togar, Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek'in sporun en büyük ve en değerli organizasyonu olimpiyatlara Isparta'da hazırlandığını söyledi. Isparta'nın halter branşı için uğurlu bir şehir olduğunu dile getiren Togar, "Burada hazırlanan sporcularımız başarılar elde ettiler. Furkan'ı da madalyasıyla bekliyoruz. Bizim için değerli bir sporcu. Furkan'ın burada kamp yapması bizim için büyük bir gurur. Ayrıca Furkan'ı sizin eşliğinizde şehrimizden olimpiyatlara gönderiyor olmamız bizim için büyük bir gurur. İnşallah Furkan emeklerinin karşılığını alacak. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu'dan sonra oraya çıkıp İstiklal Marşı'mızı okutacak" ifadelerinde bulundu.

Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in spor ve sporcuya olan desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Halter branşının diğer branşlara göre biraz geride kaldığını ancak bu durumunun kendileri açısından değişikliğe neden olmadığını dile getiren Özbek, "Aynı hırs, aynı azimle, aynı hedefle bayrak uğruna, vatan uğruna gidip olimpiyatlarda yarışmanın gururu bizleri en iyi şekilde motive ediyor. Isparta'da hazırlıklarımız çok güzel geçti. Yaklaşık 1,5-2 aydır kamptayız. Antrenörlerimiz de gerekli destekleri verdiler. Güzel bir hazırlık geçirdik. Bu haftadan sonra Ankara ve İstanbul üzerinden Paris'e gideceğiz. 8 Ağustos'ta yarışmamız olacak. İçimiz rahat, çok güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Rabbim nasip ederse çok güzel bir dereceyle, madalyayla ülkemize dönmeyi hedefliyoruz. Çok iyi günümüzde olursak şampiyonluğu da alabiliriz. Büyük bir heyecanımız var. Bugün gitsek bugün yarışırız, o derece hazırız. İnşallah bir sonraki hafta da şampiyonluk kutlamalarında oluruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2024 Paris Olimpiyatlarında ülkemizi halterde temsil edecek Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek'e başarılar diledi. Muhammed Furkan Özbek'in uzun süredir Isparta'da kamp yaptığını belirten Başkan Başdeğirmen, "Sporcumuz bu kamptan aldığı enerjiyle, Isparta'dan aldığı güzel havayla, güler yüzlü insanların bulunduğu memleketin ona verdiği enerjiyle çok büyük bir başarı elde edeceği inancındayım. Ben inandım ve güvendim. Daha önceleri Muhammed'in Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü dereceleri var. Bu konuda acemi değil, tecrübeli ve bilinçli. İnanıyorum ki ülkemizin adını altın harflerle zirveye yazdıracak, göndere Türk Bayrağımızı çektirecek ve İstiklal Marşımızı söyletecek. Bugün buna öyle bir ihtiyacımız var ki, o ülkede, o müsabakalarda Türk Bayrağımızın göndere çekilerek İstiklal Marşımızın söylenmesi kadar değerli bir şey olamaz. Furkan'la konuştuğumda anladım ki, Türk Bayrağımızı göndere çektirme konusunda çok büyük güveni ve inancı var. Biz de inanıyoruz bayrağımızı göndere çektirecek ve İstiklal Marşımız okunacak. Paris Olimpiyatlarında derece alan ülke ve isimleri görüyoruz. Orada Muhammed Furkan Özbek'in de ismini görerek o coşkuyu biz de yaşamak istiyoruz. O başarıyı gösterdikten sonra da Furkan'ı şehrimizde ağırlayarak, şehir turu attırıp o mutluluğu halkımıza da yaşatmak istiyoruz. Bizi bundan mahrum etmeyeceğini biliyorum. Bu coşku, bu gurur ve onuru bize yaşatacaksın. Rabbim yolunu açık etsin. Emeği geçenlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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