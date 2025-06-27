Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti

Mülteci kampından NBA\'e! Khaman Maluach tarihe geçti
27.06.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Sudan'daki çatışmalardan kaçıp Uganda'da mülteci kampında yaşayan Maluach, keşfedilen yeteneğiyle NBA'e gitti. NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından 1. tur 13. sıradan seçilen Maluach'ın draft hakları, Kevin Durant'in de dahil olduğu büyük takasla Suns'a devredildi. 2.18'lik isim, NBA Africa Academy'den yetişip en üst sıradan NBA'e draft edilen Afrikalı basketbolcu olarak tarihe geçti.

Güney Sudan doğumlu genç basketbol fenomeni Khaman Maluach, 2025 NBA Draftında Houston Rockets tarafından seçilmesine rağmen, draft sonrası gerçekleşen bir takasla Phoenix Suns'ın yolunu tuttu. Mülteci kampından dünyanın en prestijli basketbol ligine uzanan hikayesinde yeni bir sayfa açan Maluach, yeni sezonda Arizona ekibinde forma giyecek.

UGANDA'DAN NBA ACADEMY'E

Çocukluğunda ülkesindeki çatışmalardan kaçarak ailesiyle birlikte Uganda'ya mülteci olarak sığınan Maluach'ın hayatı, yeteneğinin bir mülteci kampında keşfedilmesiyle değişti.

Bu keşif, onu önce NBA'in "Basketball Without Borders" kampına, ardından kıtanın en iyi genç yeteneklerini yetiştiren Senegal'deki NBA Academy Africa'ya taşıdı.

16 YAŞINDA FIBA DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Maluach'ın yıldızı, akademideki gelişimiyle hızla parladı. Fiziksel olgunluğu ve potansiyeli ile dikkati çeken Maluach, henüz 16 yaşındayken 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Güney Sudan Milli Takımı kadrosunda yer alarak, turnuvanın en genç oyuncularından biri oldu.

Bu erken milli takım deneyimi, onun yüksek seviyede oynayabileceğinin en büyük kanıtıydı.

DUKE'DA ÇİFT HANELİ PERFORMANS

Genç oyuncu, NBA Academy Africa'daki başarılı performansının ardından, kolej basketbolunun devlerinden Duke Üniversitesi'nin (Blue Devils) yolunu tuttu.

2024-2025 sezonunda Duke için oynadığı çaylak yılında, fiziksel varlığı, ribaund ve özellikle blok yeteneğiyle dikkati çekti. Maluach, maç başına çift haneli sayı ve ribaunt ortalamaları yakalayarak, bir sezon sonra NBA Draftı'na girmek için gereken olgunluğu gösterdi.

DEV TAKASIN PARÇASI

NBA'nin 2025 yazının en büyük hareketlerinden biri olan Kevin Durant takası, Maluach'ın da kaderini değiştirdi.

Houston Rockets, Phoenix Suns ve Brooklyn Nets'in dahil olduğu üçlü takasta; Kevin Durant, Brooklyn Nets'ten Houston Rockets'a geçerken, Devin Booker ve Jalen Duren, Phoenix Suns'tan Houston Rockets'a katıldı. Houston Rockets'ın 13. sıra draft hakkı olan Khaman Maluach ve çoklu gelecek birinci tur draft hakkı ise Phoenix Suns'a geçti.

Bu takas sonucu, draft gecesi Rockets şapkası takan Maluach, resmen Phoenix Suns'a katıldı.

SUNS'IN GENÇLEŞEN KADROSUNDA SAVUNMANIN DİREĞİ

Phoenix Suns, yıldız basketbolcu Kevin Durant takasının ardından kadrosunu yeniden şekillendirirken, Khaman Maluach gelecek için önemli bir yatırım olarak lanse edildi.

2.18 metrelik boyu, uzun kolları ve etkileyici hareketliliğiyle iyi bir savunmacının ihtiyacı olan her şeye sahip olan Maluach'ın, Suns'ın gençleşen kadrosunda önümüzdeki yıllar için kritik bir savunma ve ribaunt gücü olması bekleniyor.

NBA DRAFTINDA SEÇİLEN EN GENÇ AFRİKALI

Maluach, dün gece NBA draftı tarihinde Afrika akademisinden gelerek seçilen en genç Afrikalı oyuncu unvanını da kazandı. Maluach'ın başarısı ve şimdi Phoenix Suns'ta devam edecek yolculuğu, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Güney Sudan ve Afrika basketbolunun dünya sahnesindeki yükselişinin ve NBA'in Afrika'daki yetenek geliştirme programlarının başarısının da bir simgesi olarak dikkati çekiyor.

Basketbol, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
Güney Afrika’da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketi: 101 kişi hayatını kaybetti
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

18:13
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
17:25
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
00:19
Neye uğradıklarını şaşırdılar Site bahçesinde bozayı paniği
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Site bahçesinde bozayı paniği
00:12
ABD, İran’a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
ABD, İran'a sivil nükleer programlar için 30 milyar dolarlık yardım planlıyor
00:04
Beylikdüzü’nde metruk villada erkek cesedi bulundu
Beylikdüzü'nde metruk villada erkek cesedi bulundu
00:01
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 18:51:38. #7.13#
SON DAKİKA: Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.