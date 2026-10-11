Murat Cem Akpınar, Kayserispor\'a Manisa FK maçında 90+3\'te ilk golünü kaydetti

Murat Cem Akpınar, Kayserispor'a Manisa FK maçında 90+3'te ilk golünü kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor'un transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, Manisa FK karşısında ilk golünü attı. 82. dakikada Görkem Sağlam'ın yerine oyuna giren Murat Cem, 90+3'te kaydettiği golle Kayserispor'a galibiyeti getirdi.
Kayserispor'un orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ilk golünü Manisa FK'ya attı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Murat Cem Akpınar, ilk golünü Manisa FK maçında attı. Manisa FK maçına yedek kulübesinde başlayan Murat Cem, 82. dakikada Görkem Sağlam'ın yerine oyuna dahil olduktan 11 dakika sonra dakikalar 90+3'ü gösterirken attığı golle büyük sevinç yaşadı.
Murat Cem Akpınar, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Kaynak: İHA
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