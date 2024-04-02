Murat Sancak\'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert\'tan aylar sonra gelen itiraflar

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Süper Lig takımı Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN SAHADA SELFİELER ÇEKMEYE BAŞLADI"

Murat Sancak'ı eleştiren Kluivert, "Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini düşündük" dedi.

"3 AY MAAŞ ALAMADIK"

Maaşları zamanında alamadıklarını söyleyen deneyimli antrenör, "İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık. Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da! Eninde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum" şeklinde konuştu.