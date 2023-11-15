Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok

Adana Demispor'un kulüp başkanı Murat Sancak, İtalya'da bulunan Balotelli'nin ameliyat olacağını ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Fenerbahçe maçında Balotelli'nin neden ilk 11'de oynamadığını soran bir taraftara yanıt veren Murat Sancak, 'Sakattı buna rağmen ihtiyaç olursa kadrodaydı. Şu anda İtalya da ameliyat olacak 2-3 ay yok' dedi.
Süper Lig ekibine geri dönen yıldız futbolcu, Adana Demirspor ile çıktığı 5 maçta 3 gollük katkı verdi.
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