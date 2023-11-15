Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok

Adana Demispor'un kulüp başkanı Murat Sancak, İtalya'da bulunan Balotelli'nin ameliyat olacağını ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

"AYLARCA YOK"

Fenerbahçe maçında Balotelli'nin neden ilk 11'de oynamadığını soran bir taraftara yanıt veren Murat Sancak, 'Sakattı buna rağmen ihtiyaç olursa kadrodaydı. Şu anda İtalya da ameliyat olacak 2-3 ay yok' dedi.

3 GOL ATTI

Süper Lig ekibine geri dönen yıldız futbolcu, Adana Demirspor ile çıktığı 5 maçta 3 gollük katkı verdi.