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Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok - Son Dakika

Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok

Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok
15.11.2023 20:31

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, golcü oyuncu Mario Balotelli'nin sakatlık haberini verdi. Sancak, Balotelli'nin İtalya'da ameliyat olacağını ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Adana Demispor'un kulüp başkanı Murat Sancak, İtalya'da bulunan Balotelli'nin ameliyat olacağını ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

"AYLARCA YOK"

Fenerbahçe maçında Balotelli'nin neden ilk 11'de oynamadığını soran bir taraftara yanıt veren Murat Sancak, 'Sakattı buna rağmen ihtiyaç olursa kadrodaydı. Şu anda İtalya da ameliyat olacak 2-3 ay yok' dedi.

Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok

3 GOL ATTI

Süper Lig ekibine geri dönen yıldız futbolcu, Adana Demirspor ile çıktığı 5 maçta 3 gollük katkı verdi.

Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mario Balotelli, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Sancak duyurdu! Mario Balotelli aylarca yok - Son Dakika
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