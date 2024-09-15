Murat Uluç: 'Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Murat Uluç: 'Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım'

Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, kulübün transfer yasağı nedeniyle futbola devam ettiğini, yasağın kalkması halinde futbol hayatına son vereceğini açıkladı. Uluç, kariyerinin ikinci baharını yaşadığını ve takımının galibiyetlerine katkı sağlamak için sahada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

15.09.2024 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Murat Uluç: "Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım"

İZMİR - Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, siyah-beyazlı kulübün eksiklerinin olduğu için futbola devam ettiğini, transfer yasağının kalkması halinde ise tekrar futbolu bırakacağını söyledi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da 38 yaşındayken jübile yapıp, kulübün transfer yasağı nedeniyle 3 yıl ara verdiği futbola 41 yaşında geri dönen Murat Uluç, adeta kariyerinin ikinci baharını yaşıyor. Geçen sezon 42 yaşındayken 1. Lig'de Giresunspor filelerini sarsarak profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını ele geçiren tecrübeli santrfor, Türkiye Kupası'nda da gol atan en yaşlı oyuncu konumunda bulunuyor. Golcü oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan TFF 2. Lig'deki Sincan Belediyesi Ankaraspor mücadelesinde Altay'a galibiyeti getiren golü kaydederek rekorlarını yenisini ekledi. Bu başarıların üzerine İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Murat Uluç, "Altay'ın Süper Lig'de olduğu dönemde teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun ekibindeydim. O sene düştüğümüz zaman takımın antrenmanda eksik olduğunu zamanlar devamlı katılım gösteriyordum. Zaten kopmadım, devamlı sahanın içindeydim. Bir eksik oluyor, bir şey oluyor tamamlıyordum ve antrenmanlara da çıkıyordum. Onun için bir etkisi fazla olmadı hep futbolun içinde kaldığımız için. Bir gün Sinan hoca da 'Sana lisans çıkartalım, sen oyna zaten antrenmanlarda gerekeni yapıyorsun' dedi. O vesile oldu. Ben de neden olmasın diye düşündüm. Lisansımı tekrar çıkardım. Bu vesileyle tekrar geri döndüm" dedi.

"Büyük Altay için elimden geleni her zaman yaparım"

Çok uzun süredir Altay'da olduğunu hatırlatan Murat Uluç, "Altyapısında yetiştiğim kulübe tekrar dönüp tekrar burada futbolu bitirmem, daha sonra kulübün ekonomik şartlarından ve transfer yasağından dolayı tekrar futbola geri döndüm. Bundan sonraki süreçte hocalarımızın tercihiyle, takımın da ihtiyacı olduğu için biz de maçlara çıktık. Büyük Altay için elimizden geleni yaptığımız için Sincan Belediyesi Ankaraspor'a galibiyeti getiren golü attığım için mutluyum. Bu yaşta gol attığım için biraz gündem olduk. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama tabii ki kulübümüz için iyi oldu. Galibiyeti getirdik. Tabii yılların verdiği tecrübe ekstra bizlere bir şeyler katıyor. Daha çok gençlerle oynadığımız için daha fazla fark oluşturuyoruz. Bu da bizim farkımızı gösteriyor. Bu da geçmişin getirdiği tecrübe oluyor" ifadelerini kullandı.

"2. Lig'e iyi hazırlandık"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve iyi hazırlandıklarını belirten Uluç, "Genç ve tecrübeli arkadaşlarımızla beraber iyi bir birliktelik yakaladık. Büyük Altay'a katkı sağlamak için buradayım. Oynayıp oynamamam önemli değil. Takımın ihtiyacı olduğu sürece ben her zaman buradayım. İnşallah bana gerek kalmaz ama gerek kaldığı zaman her maç gol atmak istiyorum" diye konuştu.

"Gol atma hazzı anlatılmaz yaşanır"

Gol atma hazzının bambaşka olduğunu ifade eden 43 yaşındaki golcü, "Gol attıktan sonra öncelik her zaman taraftara gitmek. Bu taraftar zaten hep destekçimiz, skor ürettiğim maçta Ankara'ya da geldiler. Golümü atınca onların yanına gittim. Bizim büyüklerimizin Altay'a sahip çıkmasını istiyoruz. Bu takım buralara layık değil, daha üst yerlere layık" şeklinde konuştu.

"Kulübüm için oynuyorum"

Futbolu ne zaman bırakacağını da işaret eden Uluç, "Zaman gösterecek ama inşallah kulübümüz tekrar eski günlerine kavuşur ve transfer yasağı kalkarsa ben de futbolu bırakırım. Herkes futbolu bırakıyor ben oynuyorum. Ama kulübüm için oynuyorum. Büyük Altay'a destek vermek için oynuyorum. Çünkü eksiklerimiz var ve transfer yasağı olduğu için oynuyorum. Bunlar olmasa futbolu bırakırdım" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Murat Uluç, Futbol, Altay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Uluç: 'Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:57 “Trump’a ikinci suikast girişimi“ iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek bambaşka çıktı "Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
00:12 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa’nın 4. maddesi olmasın HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın
23:38 Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı
23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
23:02 Sakatlığı ne durumda Okan Buruk, Mauro Icardi’nin dönüşü için tarih verdi Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
22:42 Victor Osimhen’den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri
22:24 İki takım da 10 kişi kaldı RAMS Başakşehir, Bodrum FK’yı son dakika golüyle yendi İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:56 Gol olup yağdılar Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
21:52 Benfica’nın rakibi Santa Clara Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 23:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Uluç: 'Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement