Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için başantrenörümüz Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledik ve yeni sezon transfer çalışmalarını başlattık. Başantrenörümüz Gökhan Çokşen'e yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.