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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediye Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için başantrenörümüz Gökhan Çokşen ile sözleşme yeniledik ve yeni sezon transfer çalışmalarını başlattık. Başantrenörümüz Gökhan Çokşen'e yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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