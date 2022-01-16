Muratpaşa'nın Sultanları, Fenerbahçe Terrazzo'yla karşılaşacak

Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde, ikinci yarıya 3-0'lık Fethiye Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle başlayan Muratpaşa, bu hafta deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo'yla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 19 Ocak Çarşamba saat 15.00'te başlayacak.

Muratpaşa'nın Sultanları, Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu hafta İstanbul deplasmanında sahaya çıkacak. Ligin 13'üncü hafta maçında Muratpaşa, ilk yarıda 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe Terazzo'yla karşı karşıya gelecek. 19 Ocak Çarşamba, saat 15.00'te başlayacak karşılaşma TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanacak. Muratpaşa'nın Sultanlarının deplasmanda karşılayacağı Fenerbahçe Terrazzo, 9 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Kendi evinde hiç maç kaybetmeyen Muratpaşa ise 30 puanla liderliğini sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesyor, İstanbul deplasmanı da kayıpsız atlatıp liderliğini sürdürmek isterken sakatlıkları devam eden takımın smaçörü Gülbahar Akgül Karagöz bu hafta takımla birlikte çalışmalara başladı. - ANTALYA