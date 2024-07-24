Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtınası'ndan Şampiyonluk Gururu - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtınası'ndan Şampiyonluk Gururu

Muratpaşa Belediyespor\'un \'Kızıl Fırtınası\'ndan Şampiyonluk Gururu

Antalya'da Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtınası' kick bokscu Hasan Mert Kızıl'ın yetiştirdiği sporcular, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Antalya ve Konya'da düzenlediği turnuvalarda şampiyonluk gururu yaşadı.

24.07.2024 10:53  Güncelleme: 10:58
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Antalya'da Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtınası' kick bokscu Hasan Mert Kızıl'ın yetiştirdiği sporcular, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Antalya ve Konya'da düzenlediği turnuvalarda şampiyonluk gururu yaşadı.

Kick boksla ilk kez Muratpaşa Belediyesi Spor Okulları'nda tanışan sporcular, Antalya ve Konya'da 2024'te düzenlenen Türkiye Kick Boks Federasyon şampiyonalarında önemli dereceler elde etti. Şampiyonluk ve dereceler elde eden çocuklar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı. Ziyarette antrenörleri Kızıl ve Muratpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Yılmaz da yer aldı.

Müsabakalara Muratpaşa'nın kızıl fırtınasıyla hazırlanarak rakiplerini elemeyi başaran Mehmet Ündar; 94 kilogram gençler kategorisinde, Kamile Nur Karacan ise +36 kilogram minikler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Gülcan Su Karacan 32 kilogram minikler kategorisi ve Efe Fidan 71 kilogram gençler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olurken Lara Naz Senekci 60 kilogram gençler kategorisinde, Nihal Kara ve Atalay Fidanlar ise yıldızlar kategorisinde 3'üncülük elde etti.

2 Dünya, 2 Avrupa ve 17 Türkiye şampiyonluğuna imza atmış olan Kızıl, yetiştirdiği sporcuların başarılarının devamını diledi, "Spor okullarında atmış olduğumuz başarı tohumları meyvelerini vermeye başladı" dedi. Muratpaşa'da başta minikler olmak üzere kick boksa çok fazla ilgi olduğunu söyleyen Kızıl, ilerleyen yıllarda uluslararası başarılar hedeflediklerini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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