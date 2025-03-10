Muş Spor Lisesi Kız Voleybol Takımı Türkiye Finallerinde!

- 12 bin takım arasından zirveye çıkan Muş Spor Lisesi Kız Voleybol Takımı, Türkiye şampiyonasında

MUŞ - Elazığ'da düzenlenen Liseler Arası Türkiye Kızlar Voleybol Yarı Final Müsabakalarında tüm rakiplerini mağlup ederek finallere yükselen Muş Spor Lisesi Kız Voleybol Takımı, İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 12 bin takım arasından sıyrılarak finallere adını yazdıran başarılı ekip, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan Muş Spor Lisesi Kız Voleybol Takımı, teknik ve taktik çalışmalarla Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer almak için mücadele edecek. Takım antrenörleri ve oyuncular, Muş'u en iyi şekilde temsil etmek için yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, şampiyonluk kupasını kente getirmek istediklerini ifade etti.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Takım Antrenörü Mansur Ekinci, 7 yıldır görev yaptığı Muş Spor Lisesi'ndeki en büyük hedeflerinden birinin kız voleybol takımıyla Türkiye derecesi elde etmek olduğunu ve bu fırsatı yakaladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Ekici, "Sporcularımla birlikte gece gündüz çalışarak, tüm boş zamanlarımızı antrenman yaparak bu organizasyona hazırlandık. Çok güçlü takımları yenerek buraya kadar geldik ve inanılmaz bir çabanın sonucunda hak ettiğimiz başarıyı elde ettik. Şu anda İstanbul'daki finallere yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen, günde çift idman yaparak antrenman programımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Umarım İstanbul'da hem ilimizi hem de okulumuzu en iyi şekilde temsil ederiz. Burada en önemli şey, çocukların sosyalleşmesi, yeni arkadaşlıklar edinmesi ve farklı ortamlar görerek gelişmesi. Voleybol sayesinde bir yere gelebilmeleri ve hayallerine ulaşmaları en büyük dileğimiz. Eğer bu süreçte onların hayatına bir katkımız olursa, ne mutlu bize" diye konuştu.

Kadın Voleybol Takım Kaptanı Ezel Elif Ergin, 12 bin takım arasında Türkiye finallerine kaldıklarını belirterek, "Muş Spor Lisesi'nde okuyorum, 17 yaşındayım ve kadın voleybol takımımızın kaptanıyım. Bu yıl takımımız, büyük bir başarı göstererek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Öncelikle kendi ilimizde birinci olduk. Ardından Erzincan'da düzenlenen grup müsabakalarında tüm rakiplerimizi yenerek birinci olarak yarı finallere yükseldik. Elazığ'da gerçekleştirilen yarı final maçlarında da üstün performans sergileyerek Türkiye finallerine kaldık ve son 8 takım arasına adımızı yazdırdık. Bu başarı için çok emek verdik, antrenörlerimiz büyük özveri gösterdi. Gece gündüz çalışarak, çift idmanlarla maçlara hazırlandık. Tüm bu çabanın karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma ve antrenörlerimize sonsuz teşekkürler" şeklinde konuştu.

Takımın başarılı sporcularından Nazlı Sönmez, günde çift antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını söyleyerek, "Ben Spor Lisesi öğrencisiyim, 17 yaşındayım ve kadın voleybol takımında oynuyorum. Takımımız büyük bir emek vererek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Tüm maçlarımızı kazanarak birinci olduk. 12 bin takımın mücadele ettiği bu süreçte, bizler son 8 takım arasına kalmayı başardık ve İstanbul'da düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandık. Bu büyük başarıda emeği geçen takım arkadaşlarıma ve antrenörlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.