Muş\'ta 350 Çocuğa Karate Öğretiyorlar

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Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 2 çocuk sahibi Ferhatoğlu çifti, 7 yıldır çocuklara karate öğretmek için çalışma yürütüyor.

Kentteki kapalı spor salonunda 350 çocuğa her gün eğitim veren çift, sporcuları 15-18 ağustosta Sivas'ta yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ile milli takım seçmelerine hazırlıyor.

Aydan Ferhatoğlu, yaptığı açıklamada, eşiyle beraber şu ana kadar birçok sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Sporu yaymaya çalıştıklarını belirten Ferhatoğlu, "Çocuklara iyi sporcu olmalarının yanında ahlaklı olmalarını öğretiyoruz. Ailelerle iletişim içinde olup, onları sporun içine çekmeye çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Bu yıl 85 madalya aldık. Amacımız Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi, ilimizi temsil edecek sporcular yetiştirmek." dedi.

Yakup Ferhatoğlu da önceliklerinin çocukları topluma faydalı birer birey olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Sıkı antrenmanlarla çocukları müsabakalara hazırladıklarını anlatan Ferhatoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl birçok uluslararası, ulusal ve bölgesel turnuvaya katıldık. Bu turnuvalarda 85 madalyayı ilimize kazandırdık. En son Bursa Gemlik'te 16 ülke ve 50 ilden 200 spor kulübünün katıldığı müsabakalarda sporcularımız 10 madalya kazandı. Şimdi hedefimiz Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmak."