Muş'ta 350 Çocuğa Karate Öğretiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muş'ta 350 Çocuğa Karate Öğretiyorlar

Muş\'ta 350 Çocuğa Karate Öğretiyorlar

Muş'ta görev yapan karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor. Çift, sporcuları milli takım seçmelerine hazırlıyor.

09.08.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 2 çocuk sahibi Ferhatoğlu çifti, 7 yıldır çocuklara karate öğretmek için çalışma yürütüyor.

Kentteki kapalı spor salonunda 350 çocuğa her gün eğitim veren çift, sporcuları 15-18 ağustosta Sivas'ta yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ile milli takım seçmelerine hazırlıyor.

Aydan Ferhatoğlu, yaptığı açıklamada, eşiyle beraber şu ana kadar birçok sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Sporu yaymaya çalıştıklarını belirten Ferhatoğlu, "Çocuklara iyi sporcu olmalarının yanında ahlaklı olmalarını öğretiyoruz. Ailelerle iletişim içinde olup, onları sporun içine çekmeye çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Bu yıl 85 madalya aldık. Amacımız Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi, ilimizi temsil edecek sporcular yetiştirmek." dedi.

Yakup Ferhatoğlu da önceliklerinin çocukları topluma faydalı birer birey olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Sıkı antrenmanlarla çocukları müsabakalara hazırladıklarını anlatan Ferhatoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl birçok uluslararası, ulusal ve bölgesel turnuvaya katıldık. Bu turnuvalarda 85 madalyayı ilimize kazandırdık. En son Bursa Gemlik'te 16 ülke ve 50 ilden 200 spor kulübünün katıldığı müsabakalarda sporcularımız 10 madalya kazandı. Şimdi hedefimiz Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmak."

Kaynak: AA

Milli Takım, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş'ta 350 Çocuğa Karate Öğretiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Erdoğan’ın transfer planı ortaya çıktı İYİ Parti’den istifa eden 3 vekil AK Parti’ye geçecek Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek
12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta 350 Çocuğa Karate Öğretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement