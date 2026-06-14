Korkut\'ta milli heyecan dev ekrana taşındı

Muş'un Korkut Gençlik Merkezi tarafından kurulan dev ekranda vatandaşlar ve gençler, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşmasını birlikte izledi.

Korkut Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ve Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orak da katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte milli maç heyecanı hep birlikte yaşandı.

Maç boyunca katılımcılara mısır, limonata ve çorba ikram edilirken, vatandaşlar dev ekran karşısında milli takıma destek verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Program sonunda yetkililer, milli takıma Dünya Kupası yolunda başarı dileklerini ileterek organizasyona katılan gençlere teşekkür ettiler. - MUŞ