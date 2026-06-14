Korkut'ta milli heyecan dev ekrana taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korkut'ta milli heyecan dev ekrana taşındı

Korkut\'ta milli heyecan dev ekrana taşındı
14.06.2026 11:43  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Korkut Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda vatandaşlar ve gençler, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçını birlikte izledi. Maçı kaybetseler de etkinlikte mısır, limonata ve çorba ikramı yapıldı.

Muş'un Korkut Gençlik Merkezi tarafından kurulan dev ekranda vatandaşlar ve gençler, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşmasını birlikte izledi.

Korkut Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ve Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orak da katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte milli maç heyecanı hep birlikte yaşandı.

Maç boyunca katılımcılara mısır, limonata ve çorba ikram edilirken, vatandaşlar dev ekran karşısında milli takıma destek verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Program sonunda yetkililer, milli takıma Dünya Kupası yolunda başarı dileklerini ileterek organizasyona katılan gençlere teşekkür ettiler. - MUŞ

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Etkinlikler, Avustralya, Gençlik, Kültür, Futbol, Korkut, Mısır, Yaşam, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Korkut'ta milli heyecan dev ekrana taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

11:40
Tabela yine değişecek Motorine dev indirim geliyor
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:50
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik
10:12
Dakikalarca izlettiler Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 11:59:18. #7.13#
SON DAKİKA: Korkut'ta milli heyecan dev ekrana taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.