Muş\'ta şehitler anısına "Uluslararası Muaythai Müsabakaları" şampiyonası düzenlendi

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, Bulanık Belediyesi ve Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu tarafından şehitler anısına "Uluslararası Muaythai Müsabakaları" şampiyonası düzenlendi.

Bulanık Spor Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şampiyonada, Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 110 sporcu, şehitler anısına ringe çıktı.

Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, gazetecilere, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Hiçbir bölücü terör örgütünün emellerine ulaşmayacağını vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak ve payidar kalacaktır. Derin üzüntü içindeyiz. Türkiye, Azerbaycan ve İranlı 110 sporcuyu Bulanık ilçesine getiren Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kaymakamımız, aynı zamanda belediye başkan vekilliğini de yapıyor. Bu tür kültürel faaliyetler ilçenin gelişmesine katkı sağlıyor."

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ise amaçlarının muaythai sporunu Bulanık ilçesine tanıtmak olduğunu söyledi.

Türkiye, Azerbaycan ve İranlı sporcuları Bulanık'ta buluşturduklarını ifade eden Ocak, "Bulanık'ta ilk defa düzenlenen bu organizasyonu bizim için çok önemli. Çocuklarımızı sporla buluşturmaya ve spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Bulanık'ta bu ilk oluyor. Bu gecenin yaşanmasında emeği geçen Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur'a teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizin anısına bu geceyi düzenliyoruz. Buruk bir gece yaşıyoruz ama şehitlerimizi de buradan yad ediyoruz." diye konuştu.

Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur da bundan sonra Doğu Anadolu Bölgesinin birçok il ve ilçesinde bu etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.

Sporcuların başarılı olmak için ter döktüğünü aktaran Uğur, "Bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılı olduğu için anlamlıydı. Biz de bu müsabakaları Bulanık'ta, şehitler anısına düzenledik. Profesyonel olarak 2016 yılında bu yana müsabakaları düzenliyoruz. 110 sporcu katıldı. 55 yabancıya karşı 55 Türk sporcu burada müsabaka yaptı." dedi.

Sporculardan Muhammet Tamer Karayılan ise "Türkiye Süper Lig şampiyonuyum. Ayrıca milli takım sporcusuyum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Güzel maçlara imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı sporculardan Fatma Askeri de "Burada ortam çok güzel. Organizasyon ve maçlar çok güzeldi. Allah'a şükürler olsun bu maçı kazandım. Bu yarışma şehitler için düzenlendi. Biz de buna katıldık. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.