Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor
07.01.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzası olan Anthony Musaba, Samsunspor'a karşı çıktığı ilk maçında 2 asistle yıldızlaştı. Hollandalı kanat oyuncusu, ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pası veren isim olurken, ikinci yarıda Jhon Durán'ın golüne yaptığı asist ile maçın en çok konuşulan ismi oldu. Musaba'nın bu etkili performansı, Hollanda basınında da geniş yankı buldu.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk imzası olan Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk karşılaşmada adeta show yaptı. Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı sahaya çıkan 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, yaptığı iki asistle maçın en çok konuşulan ismi oldu.

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

Musaba'nın, ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pası veren isim olması ve ikinci yarıda Jhon Durán'ın golüne yaptığı asist, tribünlerden büyük alkış aldı. Hollandalı yıldızın bu etkili başlangıcı, kısa sürede ülkesinde de manşetlere taşındı.

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

HOLLANDALI GAZETELER MANŞETLERE TAŞIDI

Musaba'nın performansı Hollanda basınında geniş yer buldu. İşte atılan manşetler ve yorumlar:

VI.NL: UNUTULMAZ BİR İZLENİM

Hollanda'nın önde gelen futbol platformlarından Vi.nl, Musaba'nın ilk maçındaki etkisini vurguladı. Haberde, "Yeni transfer Anthony Musaba, Fenerbahçe'de heyecan dolu ilk maçında unutulmaz bir izlenim bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

VOETBALZONE: GÖZ DOLDURDU

Voetbalzone ise Musaba'nın eski takımına karşı sergilediği performansın dikkat çekici olduğunu yazdı: "İki asistlik performansıyla etkileyici bir ilk maç çıkardı."

DRIMBLE: İKİ ASİSTLİK KATKI

Drimble, Samsunspor'un finale çıkamamasında Musaba'nın iki asistlik katkısının belirleyici olduğuna değindi ve "Fenerbahçe, Musaba'nın iki asistlik katkısıyla Samsunspor'u 2-0 mağlup etti" ifadelerine yer verdi.

Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

PZC: ESKİ KULÜBÜNE KARŞI 2 ASİST

Pzc'de ise Musaba'nın iki golün de asistini yapmasına dikkat çekildi ve "Musaba, eski kulübüne karşı atılan iki golün de asistini yaptı" denildi.

"FENERBAHÇE'NİN ARADIĞI YETENEK" YORUMU

Bazı haberlerde ise Musaba'nın yetenekleri öne çıkarılırken, Hollandalı futbolcunun "Fenerbahçe'nin aradığı profil" olduğuna yönelik yorumlar dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor, Fenerbahçe, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 197119. 197119.:
    ne abarttiniz ama bu hareketleri sane her maçta yapıyor.Bir maçta 2 harekete göğe çıkarıyorsunuz sonra fos. 4 7 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    samsunspora başarılıydı fakat Fenerbahçede daha da başarılı olacak çünkü hem oyuncu genç futbola ve başarıya aç hem de Fenerbahçe ve teknik direktörü için iyi bir zamanlama başarılar Allah nazardan ve sakatlıktan saklasın... 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Sadettin Saran: Fenerbahçe’yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız Sadettin Saran: Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız
İşe İlk Adım Programı nedir İlk 6 aylık maaş devletten İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten
Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza Memur ve memur emeklilerinin hayallerini suya düşüren imza
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazeteciye sert tepki gösterdi

13:33
Olay adam Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor
Olay adam Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor
13:09
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
10:51
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:37:43. #7.11#
SON DAKİKA: Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.