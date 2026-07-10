Musaba: Şampiyonluk Hedefimiz - Son Dakika
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Musaba: Şampiyonluk Hedefimiz

Musaba: Şampiyonluk Hedefimiz
10.07.2026 15:25
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Fenerbahçe'nin Anthony Musaba'sı, sıkı çalışmalarla şampiyonluk hedeflerini vurguladı.

Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Anthony Musaba, şampiyon olmak için çok sıkı bir şekilde çalışmalarını gerektiğini belirterek, "En büyük amacımız, isteğimiz elbette ki şampiyonluğu elde etmek. Bütün amacımız, isteğimiz oynadığımız tüm kulvarlarda şampiyonluk" dedi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ederken, takımın önemli isimlerinden Anthony Musaba, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmalarından takımdaki birlik ve beraberlik ortamına, Teknik Direktör İsmail Kartal'la olan iletişimlerinden Yardımcı Antrenör Dirk Kuyt'a ve yeni sezon hedeflerine kadar pek çok konuda değerlendirmeler yapan Musaba, taraftarların desteğiyle birlikte ortaya koyacakları konsantrasyon ve mücadeleyle şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Kamp öncesi değerlendirmesi yaparak sözlerine başlayan Musaba, "Sezon bittikten sonra oyuncular olarak tatile çıktık. Sonrasında kamp yaklaşırken yeni sezona hazırlanmanız gerekiyor. Fitness çalışmalarım oldu. Formumu yakalayabilmek ve kampa iyi bir şekilde hazırlanabilmek için çalışmalar sergiledim. Bu hazırlığı yapmazsanız yoğun bir antrenman takvimi sizi beklediği için orada sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla benim de bu anlamda kampa başlamadan önce hazırlıklarım oldu" dedi.

"Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına burada yapmamız gereken şeylere fazlasıyla odaklıyız ve bunlar için hazırlanıyoruz"

Kamp süreciyle ilgili konuşan Hollandalı futbolcu, "Hazırlıklarımız iyi bir şekilde geçiyor. Günde iki defa sıkı ve iyi antrenmanlar yapıyoruz. Dolayısıyla yoğunluğumuz bu şekilde devam ediyor. Yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Bu antrenmanların içerisinde koşular da mevcut. Her şeyden bir karışım söz konusu. Yapmak istediklerimizle alakalı hazırlıklarımızı burada yapmış oluyoruz. Sezon içerisinde neler yapacağız, nasıl bir oyun oynayacağız bunlar için hazırlanıyoruz. Şu anda oynayacağımız iki hazırlık maçı kaldı. Sezon içerisinde gerçekleştirmek istediğimiz hedefler var. Bunları gerçekleştirebilmek adına da burada yapmamız gereken şeylere fazlasıyla odaklıyız ve bunlar için hazırlanıyoruz. Bu iki maç sonrasında oynayacağımız ilk resmi maça yani Şampiyonlar Ligi elemesine hazır olmak istiyoruz ve bunun için de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hocamız net bir şekilde bizden beklentilerini, isteklerini anlatıyor"

Teknik Direktör İsmail Kartal'la olan iletişimini ise Anthony Musaba, "Bana göre herkes için iyi bir iletişim söz konusu. Hocamızla iyi anlaştığımızı, iyi bir iletişim sergilediğimizi düşünüyorum. Hocamız herkese yardımcı oluyor. Onun oyun felsefesini anlayabilmek adına bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Neler yapmamız gerektiği konusunda bizlere direktiflerini sürekli olarak sunuyor ve bununla çok meşgul. Yani bize oyun felsefesini anlatabilmek konusunda çok meşgul. Aynı zamanda çok açık birisi. Net bir şekilde bizden beklentilerini, isteklerini anlatıyor ki bana göre bu çok önemli. Bir oyuncu için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hocamız bunu sergilediğinde, bu şekilde anlattığı zaman bize sahada iyi bir his vermiş oluyor. Biz de daha iyi bir şekilde bunu yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla hocamızla iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bana göre şu anki süreç içerisinde adaptasyondan bahsedecek olursak iyi bir iş çıkardığımızı düşünebiliriz" sözleriyle anlattı.

"Dirk Kuyt çok büyük bir kariyere sahip"

Başarılı kanat oyuncusu, Yardımcı Antrenör Dirk Kuyt'ın takımda olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de şöyle aktardı:

"Onun takımda olması kişisel anlamda beni çok mutlu etti. Öyle zannediyorum ki herkes de aynı düşünüyordur bu konuda. Çünkü kendisi çok bilinen, tanınan bir futbolcu. Çok büyük bir kariyere sahip. Aktif futbol hayatında çok büyük kulüplerde oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe için de çok önemli birisi. Efsane olarak nitelendirilecek birisi çünkü Fenerbahçe'yle burada şampiyonluk da yaşadı. Dolayısıyla büyük bir isim. Ben 19 yaşlarımdayken o da öyle zannediyorum ki Feyenoord altyapısında çalışıyordu. Dolayısıyla oynamış olduğumuz maçlardan dolayı birbirimizi çok iyi tanıyoruz, biliyoruz. Onun buraya gelmiş olması beni çok ama çok mutlu etti. Hızlı bir şekilde buraya adapte olduğunu belirtmem gerekiyor. Kendisi çalışılacak harika bir kişi."

"Takım içerisinde çok iyi bir ambiyans, çok iyi bir atmosfer var"

Takım içindeki birlik ve beraberlik ortamından da bahseden Musaba, "Takım içerisinde çok iyi bir ambiyans, çok iyi bir atmosfer var. Zira sezon başı kampları sizi birbirinize daha çok yakınlaştırır. Daha önce tatildeydik. Bir ara vardı bizler açısından ama tekrar başladık ve sezona başladıktan sonra da hem saha içerisinde hem saha dışında çok fazla vakit geçirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da sizi birbirinize daha fazla yakınlaştırmış oluyor ve daha çok vakit geçirme imkanı sunmuş oluyor. Dolayısıyla şu anda çok iyi bir atmosfer olduğunu yinelemek istiyorum. Aynı zamanda takım olarak da yeni sezon için çok heyecanlıyız, Fenerbahçemizin hedeflerini gerçekleştirebilme noktasında. Buradaki atmosfer oyununuza da, sahada gösterdiğiniz performansa da yansır. Dolayısıyla içeride çok güzel bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Admira Wacker karşılaşması bana göre iyi bir test maçıydı"

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı olan Admira Wacker karşılaşmasıyla ilgili konuşan Musaba, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. İlk hazırlık maçıydı. Kendimizi test etme ve görebilmek açısından da önemli bir karşılaşmaydı. Antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada göstermeye çalıştık. 3 haftalık periyotta kendimizi test etme açısından önemli bir müsabakaydı. Hocamızın bizden oynamamızı istediği oyunu sahaya yansıtmaya çalıştık. Bu maçlar da zaten bunun için oynanıyor. Oyun planımızı, oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtmaya çalıştık. Bana göre üçüncü bölgede iyi fırsatlar oluşturduk. Bizim açımızdan önemli bir testti. Fred'e asist yapmış oldum. Gol de atabilirdim ama maalesef olmadı. Genel olarak konuşacak olursak bana göre iyi bir test maçıydı" dedi.

"Amacım, geçen sezondan çok daha iyi bir istatistik ortaya koyabilmek"

Yeni sezonda kişisel hedefleriyle ilgili soruya Anthony Musaba, "Her zaman hedeflerim var. Bu sene de aynı şekilde hedeflerim var ama bu hedefler bende kalsın. Amacım, isteğim geçen sezondan çok daha iyi bir istatistik ortaya koyabilmek. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Zira bu kaliteye de sahip olduğumu düşünüyorum. Geçen seneki istatistiklerimi geçmek istiyorum. Bu anlamda hedeflerime ulaşabilmek adına sıkı bir şekilde çalışacağım. Allah'ın izniyle umuyorum ki bu sezon geçen sezondan çok daha iyi bir performans ortaya koyacağımı düşünüyorum" yanıtını verdi.

"En büyük amacımız, isteğimiz elbette ki şampiyonluğu elde etmek"

Takım olarak yeni sezon hedeflerini ise 25 yaşındaki futbolcu, şu şekilde anlattı:

"Şampiyon olmak için çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu süre zarfında bu maraton içerisinde oynayacağımız çok fazla maç olacak. Öyle zannediyorum ki hocanın da bunun için herkese ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla en büyük amacımız, isteğimiz elbette ki şampiyonluğu elde etmek. Bütün amacımız, isteğimiz oynadığımız tüm kulvarlarda şampiyonluk. Yakın bir zamanda Şampiyonlar Ligi ilk resmi maçımız oynanacak. Dolayısıyla bu turu geçmek istiyoruz."

"Taraftarlarımız sürekli olarak bizimleler ve o desteği fazlasıyla hissediyoruz"

Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Anthony Musaba, "Biz bir takımız, bir aileyiz. İyi bir grubuz. Şunu da söylemem gerekiyor ki, taraftarlarımızın desteğini görüyor ve onları her yerde hissediyor olmak bizleri çok mutlu ediyor. Aynı zamanda beni de çok mutlu ediyor. Çünkü bizler nereye gidersek gidelim sürekli olarak bizlerleler. Hatta antrenmanlara bile geldiler destek için. Sürekli olarak bizimleler ve o desteği fazlasıyla hissediyoruz. Onlardan isteyeceğimiz şey, aynı şekilde bize destek olmaları, arkamızda olmaları. İnşallah bu sezon hep birlikte göstereceğimiz konsantrasyon ve mücadeleyle şampiyon olacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Musaba: Şampiyonluk Hedefimiz - Son Dakika

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