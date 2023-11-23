Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanının cenaze töreninde davul, zurna ve trampet çalındı

Mersin'in Tarsus İlçesi'ndeki Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde 21 Kasım günü bir ziyaret sonrasında aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç, silahlı saldırıya uğradı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 44 yaşındaki Tuncay Gengeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gengeç'in cenaze töreninde davul, zurna ve trampet çalındı

DAVUL ZURNA ÇALDILAR

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 33 merminin isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaştığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Gengeç, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi. Gengeç'in cenaze töreninde yakınları davul zurna çaldı.

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BİR GELENEK

Gengenç, mezarlığa götürülürken de davul zurnanın yanı sara trampet çalındığı da görüldü. Gengeç daha sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çukurova bölgesinde yaşayan bazı insanların geleneğine göre hayatını kaybeden kişi genç olduğu zaman cenazesinde davul zurna çalınıyor.

Gengeç'in cenaze töreni: